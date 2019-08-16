Столкновения в Кашмире: Пакистан сообщил о погибших 1 16.08.2019, 11:49

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Индия и Пакистан обвинили друг друга в открытии огня.

На линии контроля в Кашмире вспыхнули столкновения, после того как Нью-Дели 5 августа упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир. Как в пятницу, 16 августа, сообщило агентство AP со ссылкой на пакистанских военных, менее чем за 24 часа число жертв среди местных жителей и солдат вооруженных сил (ВС) Пакистана достигло шести, сообщает dw.com.

Представитель пакистанских ВС генерал-майор Асиф Гафур написал в Twitter 16 августа, что "еще один храбрый сын нашей земли простился с жизнью при исполнении служебных обязанностей" в населенном пункте Баттал.

Another brave son of soil laid his life in the line of duty. Sepoy Muhammad Sheeraz embraced shahadat due to Indian firing in Buttal Sector along LOC. pic.twitter.com/BAozVnsuGY — DG ISPR (@OfficialDGISPR) August 16, 2019

Ранее 15 августа пакистанские военные сообщили, что "в результате огня, открытого индийскими" военнослужащими погибли два местных жителя и три солдата ВС Пакистана. По данным Исламабада, ответным огнем "убиты пять индийских солдат, много раненых, нанесен ущерб оборонительным бункерам».

Индия не подтверждает данные о жертвах

Официального подтверждения этой информации от индийской стороны пока не поступало. Пресс-секретарь Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд обвинил ВС Пакистана в "ничем не спровоцированных минометном обстреле и стрельбе". Индийские военные "дали соответствующий ответ", отметил он, при этом ничего не сообщив о жертвах.

Власти Пакистана 7 августа понизили уровень дипломатических отношений с Индией после того, как та отменила особый статус штата Джамму и Кашмир.

Нью-Дели 5 августа упразднил особый статус спорного региона Джамму и Кашмир, прописанный в конституции Индии. В конце июля центральные власти начали вводить в штат, где сохраняется нестабильная политическая обстановка, дополнительный контингент из 10 тысяч военнослужащих. Правительство штата 2 августа призвало туристов и паломников-индусов как можно скорее покинуть его.

Причина конфликта в Кашмире

Официальный Исламабад назвал действия индийских властей "незаконными и односторонними". Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Поскольку в индийской части Кашмира сильны сепаратистские настроения, Индия традиционно размещает в регионе большое число военизированных и полицейских формирований. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке сепаратистов, Пакистан отвергает эти обвинения.