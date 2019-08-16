Премьер-министр Латвии опроверг информацию о готовности закупать электричество у Беларуси 6 16.08.2019, 11:56

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Кришьянис Кариньш

Фото: AFP

Кришьянис Кариньш заявил, что «возникло недоразумение».

Правительство Латвии не принимало решения о покупке электроэнергии у Беларуси. Об этом, как сообщает портал skaties.lv, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает tut.by.

Комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на Белорусской АЭС, премьер-министр Латвии заявил, что «возникло недоразумение».

«Боюсь, он [президент Литвы], может быть, не совсем осведомлен о том, что происходит. Могу повторить: правительство Латвии не решило покупать электроэнергию у Беларуси. Это совсем не так», — заявил Кариньш.

Напомним, 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на БелАЭС.

До этого на сайте Минэкономики Латвии появилось официальное сообщение о том, что Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства экономики страны относительно переноса торговли электроэнергией с Беларусью с литовской на латвийскую границу. И поручил латвийскому оператору системы передачи электроэнергии начать работу по разработке новой методологии торговых мощностей, которая откроет латвийско-российскую границу для торговли электроэнергией после того, как Литва прекратит торговать электроэнергией с Беларусью.