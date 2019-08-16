«Только сумасшедший направит судно в крымский порт» 16.08.2019, 11:39

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Фото: krymr.org

Украина создает морской режимный район вокруг оккупированного РФ полуострова.

Морской режимный район с закрытым судоходством планирует создать украинское государственное учреждение «Госгидрография». Как предполагается, это позволит юридически закрыть все порты полуострова и ограничить движение судов в территориальных водах Крыма, которые на данный момент не подконтрольны Украине, сообщает «Крым. Реалии».

Кроме того, по данным «Госгидрографии», Россия, вопреки всем международным принципам и нормам, создает и реализует электронные навигационные карты для акваторий, прилегающих к аннексированному Крыму.

Еще с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

Первый заместитель начальника государственного учреждения «Госгидрография» Украины Богдан Устименко объясняет, зачем нужно принять новое решение по крымским портам.

– В соответствии с Конвенцией по охране человеческой жизни на море, которая была принята в 1974 году, на Украину как на прибрежное государство возложен ряд функций, связанных с обеспечением безопасности судоходства. В частности, это издание и поддержание в надлежащем состоянии морских навигационных карт. Правительством Украины данная функция возложена на наше учреждение. Министерство инфраструктуры еще в июне 2014 года сразу после аннексии и оккупации полуострова закрыло своим приказом №255 все крымские порты. Но в то же время, к сожалению, на прилегающие акватории, на территориальное море внимание не обратили. В настоящее время Россия ведет активную морехозяйственную деятельность вокруг побережья Крыма. У нас есть данные, что с 2014 года она с помощью захваченных у нас же мобильных буровых установок украла порядка 9 миллиардов кубометров газа.

Богдан Устименко подчеркивает, что «Госгидрография» выступила с предложением ввести запретный режим плавания в территориальных водах Украины и вообще в водах, на которые распространяется ее юрисдикция, а также подняла вопрос карт.

– Порты закрыты, но акватория прилегающая – это 12-мильная зона от исходных линий. Там никаких решений принято не было. Грубо говоря, красный сигнал светофора не зажигается, когда какое-либо судно заходит в эту зону. Мы хотим, чтобы он зажигался, и добиваемся изъятия российских навигационных карт из международного оборота. Мы уже написали в Норвегию, и они согласились изъять российские карты из своего оборота. Второе картографическое управление расположено в Великобритании, но наше обращение пока осталось без ответа. Кстати, полномочный представитель Совета Федерации России отреагировал на наше заявление буквально через пять часов, причем болезненно и истерично: мол, все эти бумажные дела не смогут никоим образом повредить мореходству в регионе. Если так остро реагируют, значит, мы движемся в правильном направлении.

Доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк предлагает абстрагироваться от международной политики и посмотреть на ситуацию с точки зрения безопасности судоходства.

– Если мы говорим об электронных картах, о влиянии их на международное судоходство, то это епархия Международного центра электронных навигационных карт, который располагается в Лондоне. Он был учрежден как некоммерческая организация, был в свое время утвержден Международной морской организацией (IMO). Его задача – путем издания соответствующих электронных карт обеспечивать безопасность мореплавания. И вот вопрос: как выглядит эта ситуация, если для побережья Крыма отказаться от таких карт? Если происходит чрезвычайная ситуация, скажем, гибнет судно – оно имеет право на так называемый вынужденный заход, этого придерживаются все государства, даже если порт закрыт. И в этом случае электронная карта отсутствует, нет возможности зайти, чтобы обеспечить свою безопасность! Поэтому я не думаю, что это правильный подход. Последнее слово за IMO.

Василий Гуцуляк отмечает, что после 2014 года Украина официально сняла с себя ответственность за безопасность судоходства у берегов Крыма, а Россия не смогла взять ее на себя из-за позиции IMO.

– В результате образовалась такая своеобразная черная дыра: одно государство хочет, другое не может. До сих пор она сохраняется. Так что, исходя из прагматических соображений, я не вижу особой необходимости в предложении «Госгидрографии». Я так понимаю, что основная задача заключается в том, чтобы полностью перекрыть доступ судов в порты Крыма и вообще исключить международное судоходство. Но, по моей информации, число международных судозаходов в порты Крыма близко к нулю, поэтому насколько рационально предпринимать еще какие-то дополнительные усилия? Сегодня только сумасшедший судовладелец даст распоряжение своему судну заходить в тот или иной порт Крыма. Единственное исключение составляют малотоннажные турецкие суда. Да, российские суда заходят.

Российский юрист-международник, эксперт Дома свободной России в Киеве Владимир Жбанков утверждает, что инициатива «Госгидрографии» важна по двум причинам.

– Во-первых, привлечь Россию к ответственности за какой-либо инцидент в территориальных водах Украины вблизи Крыма будет немного проще. Второй аспект – в непрекращающемся конфликте вокруг Керченского пролива, и это не решающий фактор, но соломинка, как известно, сломала спину верблюду. Но это зависит не только от украинской стороны, но и от реакции международных морских институций. Мне кажется, негативных вариантов развития событий нет, со всех сторон ничего вредного от этого точно не будет. Можно предположить, что Россия ответит ассиметричными чудачествами.

Украинский аналитик сферы морского транспорта Максим Гардус рассуждает, как можно эффективно бороться с заходами судов других стран в Крым.

– Они будут пользоваться российскими картами, даже если те будут неофициальными, или украинскими, но это же не помешает им физически зайти в порты. Помешать зайти в порты можно двумя методами: или физически, для чего нам понадобится морской флот больше, чем у России, или юридическое индивидуальное преследование нарушителей. Но в последние пять лет журналисты-расследователи, «Майдан иностранных дел» составляют списки судов-нарушителей, однако ничего не происходит. Мне кажется, было бы более эффективно подавать на суда-нарушители в украинский суд, начислять им штрафы. После того, как они не платят, объявлять арест на эти суда, чтобы арестовывали их не только в украинских портах, но и в портах других государств, в том числе в Турции, откуда идет самый большой трафик. Тогда мы после нескольких громких арестов весь трафик, кроме российского, прекратили бы.