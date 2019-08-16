Пять мифов о сознании, в которые мы до сих пор верим 2 16.08.2019, 12:06

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Со времен античности ученые пытаются понять, что такое человеческое сознание.

Существует не только огромное количество теорий, но и мифов, которые в своей статье опровергает Кристоф Кох, главный ученый и президент Алленовского института наук о мозге, пишет журнал «Нож».

Миф № 1: Мозг человека уникален и имеет принципиальные отличия от мозга животных

Нет, это не так. За более 200 лет исследований ученые не смогли найти какие-то уникальные черты мозга у людей, которых нет больше ни у каких других живых существ.

Нейробиолог Сюзанна Геркулано-Хаузел утверждает, что особенность заключается в огромном количестве нейронов в коре головного мозга у человека. «Это самое простое объяснение наших замечательных когнитивных способностей», — говорит она.

Но недавние исследования показали, что у дельфинов в коре нейронов гораздо больше, чем у нас — это опровергает теорию Геркулано-Хаузел.

Миф № 2: Наука никогда не поймет сознание

«Мне гораздо легче представить, что мы поймем большой взрыв, чем сознание», — сказал выдающийся исследователь Эд Виттен. Но Кох уверен, что ничего невозможного в понимании сознания нет — науке просто нужно время.

Миф № 3: Сны — это скрытые подсказки о наших тайных желаниях

Согласно современным исследованиям, сны не скрывают никаких наших желаний, а просто интерпретируют повседневные заботы и события.

Миф № 4: Реклама может действовать на наше подсознание

О подсознательной рекламе заговорили 1957 году, когда маркетолог Джеймс Вайкери провел в кинотеатрах города Форт Ли серию экспериментов: на долю секунды он выводил на экраны фразы «Пей кока-колу» и «Ешь попкорн». Вайкери заявил, что это значительно увеличило продажи, но позже признался, что подтасовал некоторые данные, пишет Кох.

Подсознательную рекламу с тех пор изучают исследователи по всему миру. Пока удалось установить, что если от нее и есть какой-то эффект, то он исчезает уже через 15 минут.

Миф № 5: В шаге от смерти людей посещают видения — это и есть доказательства загробной жизни

Многие люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают про свет в конце тоннеля и присутствие рядом загадочных существ. На самом деле эти видения — попытка мозга выполнять свою работу по постижению мира даже в критической ситуации.

Ученые отрицают сверхъестественные объяснения этого феномена, но признают, что его важно изучать. Многие видения успокаивали пациентов, а значит понимание их природы может пригодиться в терапевтических целях.