Датские политики об идее Трампа купить Гренландию: Первоапрельская шутка 1 16.08.2019, 12:46

CМИ сообщают, что президент США обсуждает покупку крупнейшего острова в мире.

Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об идее покупки крупнейшего в мире острова Гренландия у Дании.

Реакции политиков собрала датская газета Ekstra Bladet, сообщает "Европейская правда".

Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.

Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли".

"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.