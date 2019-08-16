Датские политики об идее Трампа купить Гренландию: Первоапрельская шутка

Датские политики об идее Трампа купить Гренландию: Первоапрельская шутка1
- 16.08.2019, 12:46
CМИ сообщают, что президент США обсуждает покупку крупнейшего острова в мире.
Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об идее покупки крупнейшего в мире острова Гренландия у Дании.
Реакции политиков собрала датская газета Ekstra Bladet, сообщает "Европейская правда".
Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.
"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.
Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли".
"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.