Главный тренер «Астаны»: БАТЭ — это уже бренд в футболе 16.08.2019, 13:02

Роман Григорчук

Роман Григорчук сделал комплимент команде из борисова.

Украинский специалист Роман Григорчук, возглавляющий "Астану", которая стала соперником БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы, поделился мнением о белорусском чемпионе.

"БАТЭ — это уже бренд в футболе, они многого добились на европейской арене. У них очень грамотно подобран состав, очень опытный тренер. Так что нас ждут очень серьезные матчи, и мы должны быть наилучшим образом готовы к этому противостоянию", — рассказал Григорчук изданию sports.kz.