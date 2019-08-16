Беларусь вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа 1 16.08.2019, 13:43

На постсоветском пространстве заметно сократил закупку российского газа Казахстан.

По итогам первой половины 2019 года Беларусь заняла третье место по объемам закупки российского газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подвинула в рейтинге крупнейших клиентов «Газпрома» (его возглавляют Германия и Италия) Турцию, пишет «Завтра твоей страны».

В январе-июне этого года в Беларусь из России, в частности, было поставлено 10,138 млрд куб. м природного газа, говорится в квартальной отчетности «Газпрома».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прокачка российского газа в Беларусь несколько выросла (было 10,101 млрд куб.м.), но в целом физический экспорт российской монополии за этот периоде сократился.

В страны бывшего СССР «Газпром» прокачал 17,497 млрд кубометров (в первом полугодии 2018 года – 18, 449 млрд куб. м), в страны Западной и Восточной Европы – 96, 427 млрд куб. м (было 100, 642 млрд куб. м).

На постсоветском пространстве заметно сократил закупку российского газа Казахстан (с 2,243 млрд до 1,567 млрд кубов), в Европе среди крупнейших импортеров меньшими объемами обходятся в этом году Германия, Турция, Польша и Великобритания.

Поставки российского газа в Украину, некогда одного из его крупнейших потребителей, составили в первой половине этого года 1,547 млрд куб. м (в январе-июне 2018 года – 1,534 млрд куб. м).