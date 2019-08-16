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Беларусь вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа

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  • 16.08.2019, 13:43
Беларусь вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа

На постсоветском пространстве заметно сократил закупку российского газа Казахстан.

По итогам первой половины 2019 года Беларусь заняла третье место по объемам закупки российского газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подвинула в рейтинге крупнейших клиентов «Газпрома» (его возглавляют Германия и Италия) Турцию, пишет «Завтра твоей страны».

В январе-июне этого года в Беларусь из России, в частности, было поставлено 10,138 млрд куб. м природного газа, говорится в квартальной отчетности «Газпрома».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прокачка российского газа в Беларусь несколько выросла (было 10,101 млрд куб.м.), но в целом физический экспорт российской монополии за этот периоде сократился.

В страны бывшего СССР «Газпром» прокачал 17,497 млрд кубометров (в первом полугодии 2018 года – 18, 449 млрд куб. м), в страны Западной и Восточной Европы – 96, 427 млрд куб. м (было 100, 642 млрд куб. м).

На постсоветском пространстве заметно сократил закупку российского газа Казахстан (с 2,243 млрд до 1,567 млрд кубов), в Европе среди крупнейших импортеров меньшими объемами обходятся в этом году Германия, Турция, Польша и Великобритания.

Поставки российского газа в Украину, некогда одного из его крупнейших потребителей, составили в первой половине этого года 1,547 млрд куб. м (в январе-июне 2018 года – 1,534 млрд куб. м).

Топ-10 крупнейших покупателей российского газа в первом полугодии 2019 г.

Страна-импортер

Объем импорта в 1 полугодии 2019 г., в млрд куб. м

Объем импорта в 1 полугодии 2018 г., в млрд куб. м

1

Германия

26,981

29,596

2

Италия

11,683

11,511

3

БЕЛАРУСЬ

10,138

10,101

4

Турция

8,114

12,742

5

Австрия

7,434

5,771

6

Франция

6,522

6,401

7

Великобритания

6,059

7,401

8

Венгрия

5,342

3,100

9

Польша

4,349

6,037

10

Чехия

4,157

2,819


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