Помощник Путина станет министром по интеграции и макроэкономике РФ 6 16.08.2019, 14:01

Сергей Глазьев

Фото: Russian Look

Сергей Глазьев будет работать в Евразийской экономической комиссии.

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя комиссии, господин Глазьев будет назначен министром по интеграции и макроэкономике. Советники господина Глазьева и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стали комментировать Bloomberg информацию о переходе, сообщает «Коммерсантъ».

О предстоящем переходе сообщили и источники газеты «Известия», в пресс-службе ЕЭК уточнили изданию, что окончательно утвердить Сергея Глазьева планируется 1 октября. Источник газеты добавил, что утверждения происходят на заседаниях высшего Евразийского экономического совета.

Собеседники издания считают логичным назначение Сергея Глазьева на эту должность, так как до перехода на работу в Кремль он был ответственным секретарем комиссии Таможенного союза (2009–2012) и занимался формированием Единого экономического пространства. При этом источники в финансово-экономическом блоке правительства предположили, что господин Глазьев «уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется».

Сергей Глазьев занимает пост советника президента РФ с 2012 года. До этого работал министром внешнеэкономических связей РФ (1992–1993), был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов, в 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.