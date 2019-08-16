Ученые зафиксировали высочайшую в истории температуру в Арктике 16.08.2019, 14:27

Рекорд зафиксировали на метеорологической станции в Швеции.

Согласно данным Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA), метеорологическая станция в Швеции к северу от Полярного круга в июле зафиксировала рекордную для арктического региона температуру в 34,8 градусов по Цельсию (94,6 по Фаренгейту), пишет National Geographic.

Рекордная температура была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском форпосте Маркусвинса, который расположен на южной окраине полярного круга. Климатолог Дик Арндт заявил, что данные были проанализированы и проверены Шведским метеорологическим институтом.

Площадь льдов в Северном Ледовитом океане сократилась на 19,8%, что даже больше, чем было зафиксировано в 2012 и 2015 годах, когда тоже устанавливались температурные рекорды.

Климатолог Роберт Роде заявил, что с 90-процентной вероятностью 2019 год станет вторым самым жарким за всю историю наблюдений, отставая только от 2016 года.