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Лукашенко распорядился пустить на щепки всю некачественную древесину

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  • 16.08.2019, 14:39
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Лукашенко распорядился пустить на щепки всю некачественную древесину

Переработанная древесина может пойти на экспорт.

Лукашенко распорядился разработать программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины – то есть, такой, которая может быть использована только на изготовление щепы или топливных пеллет, об этом он заявил в ходе поездки в Стародорожский район, пишет БелТА.

При этом он поставил задачу переработать весь древесный ресурс и реализовать его в течение ближайших трех лет. Такая древесина может использоваться не только для внутренних нужд, но и на экспорт.


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