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Зеленский отказался разговаривать с российскими пропагандистами

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  • 16.08.2019, 14:44
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Зеленский отказался разговаривать с российскими пропагандистами
Владимир Зеленский

Президент Украины отказался давать интервью изданию РИА «Новости».

Об этом сообщили в российском пропагандистском издании "РИА Новости". "Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в ответе на запрос редакции.

Отмечается, что в начале июля они обратились в Офис президента Украины с просьбой ответить на вопросы в любом формате.


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