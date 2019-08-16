Зеленский отказался разговаривать с российскими пропагандистами 12 16.08.2019, 14:44

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Владимир Зеленский

Президент Украины отказался давать интервью изданию РИА «Новости».

Об этом сообщили в российском пропагандистском издании "РИА Новости". "Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в ответе на запрос редакции.

Отмечается, что в начале июля они обратились в Офис президента Украины с просьбой ответить на вопросы в любом формате.