Эксперты назвали цель Трампа при покупке Гренландии 16.08.2019, 15:08

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Американцы могут предложить аренду острова.

Географическое положение Гренландии, а также ее природные ресурсы могут делать этот остров привлекательной покупкой в глазах президента США Дональда Трампа, считают опрошенные РБК эксперты.

Ранее о том, что Трамп вынашивает идею приобрести у Дании Гренландию и даже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами, со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Собеседники издания рассказали, что Трамп с интересом выслушал, как его советники высказывались о богатых ресурсах и геополитическом значении острова.

О том, что интерес президента США к Гренландии носит военно-стратегических характер, заявил в разговоре с журналистами директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Гренландия находится в Северной Атлантике. Это тот регион, который во время важных исторических событий — во время Первой и Второй мировых войн, а также во время холодной войны — был ареной противоборства соответствующих сил», — напомнил эксперт. Тем не менее достоверность интереса Трампа к покупке Гренландии вызывает сомнения, добавил он.

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с журналистами назвал идею покупки Гренландии у Дании «одной из экстравагантных идей Трампа по переустройству мирового порядка». По его словам, инициатива Трампа может быть связана с предстоящей борьбой за арктические ресурсы.

«Американцы хотят усилить свои позиции в Арктике, тем более что формальный контроль над Гренландией даст им непосредственный выход к значительной части Арктического региона», — отметил эксперт. Кроме того, обратил внимание Васильев, изменение климата открывает возможности по использованию природных ресурсов Гренландии, а ледяной покров острова представляет собой запас пресной воды.

«Формально для Дании потеря Гренландии может быть чувствительным ударом по самолюбию и престижу, с другой стороны, американцы могут предложить аренду острова, скажем, на 100 лет», — добавил он.