У «Белоруснефти» возникли финансовые проблемы 1 16.08.2019, 15:17

2,385

Всему виной - «грязная» нефть из России.

Производственному объединению «Белоруснефть» пришлось искать дополнительные источники финансирования в связи с поступлением загрязненной нефти. Об этом было заявлено на совете предприятия, на котором подводились итоги первого полугодия 2019 года. Выдержки из материалов заседания совета опубликованы в последнем номере газеты «Нефтяник», которую издает «Белоруснефть», пишет tut.by со ссылкой на БелаПАН.

Заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции «Белоруснефти» Александр Каморников во время заседания сообщил, что на работу производственного объединения в первом полугодии «существенно повлияло выявленное в апреле повышение уровня содержания хлоридов в поступающей из России нефти».

«Вследствие этого транзит российской нефти нашей страной был ограничен, а Республикой Польша остановлен. Транспортировка нефти по загрязненному участку отсутствовала на протяжении апреля-июня 2019 года. Это потребовало от „Белоруснефти“ решения вопросов с контрагентами и поиска дополнительных источников финансирования», — отметил Каморников.

Напомним, в апреле было обнаружено повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти, поступившей в Беларусь. Чтобы избежать аварии, нефтеперерабатывающие заводы снизили производство нефтепродуктов и их экспорт.

Во втором квартале из-за присутствия «грязной» нефти в трубопроводе Россия недопоставила в Беларусь 630 тыс. тонн качественной нефти, что также привело к сокращению объема производства нефтепродуктов.

Вице-премьер Игорь Ляшенко в конце июня заявил журналистам, что если не удастся договориться с Россией о компенсации ущерба в связи с попаданием в трубопровод некачественной нефти, вопрос будет решаться через суд.

«Что касается упущенной выгоды, здесь, видимо, очевидно, что данный вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться с сопредельной российской стороной через суд», — пояснил журналистам Ляшенко.