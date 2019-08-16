Владимир Волчков: Неглупые люди разобрали наших теннисисток до «молекул» 4 16.08.2019, 15:30

1,831

Владимир Волчков

Фото: tut.by

Капитан женской сборной по теннису прокомментировал спад в игре белорусок.

Об этом Владимир Волчков рассказал в интервью "Прессболу".

- Есть такое внутреннее ощущение. В конце прошлого сезона были большие ожидания, а на практике развития нет, поражения превалируют над победами, от нахождения на корте наши дамы давно не получают никакого удовольствия.

- Ну ты психолог! Ощутить на расстоянии процесс получения удовольствия — это сильно. Как там говорил Аршавин: “Ваши ожидания — это ваши проблемы”. Меня еще перед новогодними праздниками спросили про прогноз на следующий сезон. Сразу сказал, что им будет очень сложно хотя бы закрепиться на занятых позициях, а уж о росте даже не заикался.

Ведь что с ними произошло? Вначале ты на сумасшедшем ресурсе, которым для белорусок стали домашние матчи Мировой группы Кубка федерации, взлетаешь на гребень волны, реализуешь выделенную тебе меру таланта. В первый же прорывной год девчонки попали в новую непривычную для себя среду, к которой нужно еще адаптироваться. Пока ты карабкалась наверх, ты никого не интересовала, тебя никто не знал, мало ли таких “темных лошадок”.

Ты кого-то растолкала, заставила претерпеть неудобства, и тут тебя постепенно начали брать на заметку. А за топовыми игроками стоят очень неглупые люди, поверь мне, и они начинают разбирать “выскочку” до молекул. Приходят на тренировки, смотрят все матчи, подмечают твои привычки в быту. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы найти действенный рецепт против амбициозной, но еще не сформировавшейся претендентки. И вот тут начинаются проблемы уже у соискательницы, чьи козыри вдруг перестали работать, а количество поражений постоянно растет.

То, что ты называешь проблемой, на самом деле не проблема. Это обычный предсказуемый ход событий в профессиональном спорте. Белоруски реализовали лишь начальный свой потенциал, а теперь нужно думать, что делать дальше, как развиваться в игре. Сейчас ситуация адаптировалась к ним, а они к ней — еще нет. Необходимо найти новые нестандартные ходы, которые позволят вновь удивить теннисный мир. А иначе перед ними никто не расступится. Останавливаться в работе над собой нельзя никому — ни первой ракетке мира, ни сто первой. Тормознешь где-то — растопчут, сожрут и фамилию не спросят.

Чем удивлять? Не знаю. Это вопросы к теннисисткам и их тренерским штабам. Это их задачи и поиск вариантов. При нынешнем уровне призовых на турнирах можно сколотить себе такой коллектив, который поможет совершенствоваться, даже если ты сама ничего в этих хитросплетениях не понимаешь.