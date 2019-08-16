Автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона за $6,4 миллиона 2 16.08.2019, 15:39

Aston Martin DB5 1965 года оснащен рядом киношно-шпионских устройств.

Автомобиль был продан на аукционе Sotheby’s в городе Монтерей в США за 6,4 миллиона долларов. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Видимо, жанр обязывает блюсти конспирацию.

Как сообщается на сайте Sotheby's, автомобиль оснащен механизмом для смены номерных знаков, выдвижным пуленепробиваемым задним экраном, катапультируемым креслом, системами пуска дымовых гранат, постановки дымзавес, распыления масла и прочими новинками шпионской техники 1960-х годов, пишет «Популярная механика».

Машина была одной из двух внешне одинаковых, построенных производителем для компании Eon Productions, снимавшей «бондиану». Первая из них предназначалась для погонь, каскадерских трюков и просто деловых поездок агента 007. Она должна была быть легкой и поэтому лишних грузов, вроде подкрыльевых муляжей пулеметов, на ней не было. Это был автомобиль очень близкий по конструкции к серийной машине.

Второй экземпляр предназначался как раз для эффектной демонстрации спецустройств и их возможностей, поэтому они на машине были, а вот как она с ними ездила — из сообщения неясно. Во всяком случае, целиком машина в кадре никогда не появлялась.

Aston Martin DB5 — автомобиль класса GT, выпущенный в 1963 году компанией Aston Martin, в качестве продолжения серии DB4. Аббревиатура «DB» происходит от инициалов David Brown, владельца компании Aston Martin в 1947—1972 годах. Всего был выпущен 1021 автомобиль Aston Martin DB5.