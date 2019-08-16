Наши едут в Польшу 2 Мария Гуляева

16.08.2019, 16:23

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Число белорусов, имеющих разрешение на нахождение в Польше, выросло практически в три раза.

По данным миграционной службы Польши, количество белорусов, получивших разрешение на пребывание в стране, выросло по сравнению с 2018г. на 19,9%. Они остаются второй по величине категорией иностранцев после украинцев.

«Доля белорусов будет расти»

Число белорусов, имеющих разрешение на нахождение в Польше, выросло практически в три раза: в 2016г. их было 8158, в 2019г. - 23609.

Миграционная служба, оценивая портрет среднего белоруса, приезжающего в Польшу в последние годы, уточняет, что почти 59% наших соотечественников - в возрасте 20-39 лет, а 23% - от 40 до 50.

Большинство (16,5 тыс.) имеют разрешение на постоянное проживание.

Как отмечается в официальном заявлении миграционной службы, 95% разрешений на постоянное место жительство выдано «в связи с польским происхождением, в том числе обладанием Картой поляка».

Если же оценивать сегментацию разрешений на временное проживание, то более 50% связано с трудовой миграцией, около 20% - с родственными связями, более 10% - с получением образования.

В 2017г. польская рекрутинговая компания Personnel Service провела исследование - т.н. «Барометр трудовой миграции». Оказалось, что в 2017г. 4% польских работодателей (имеется в виду малый, средний и крупный бизнес) приняли на работу белорусов. Среди крупных предприятий, где численность начинается от 250 человек, белорусов нанимает каждая десятая компания. В основном наши граждане работают на рынке услуг - 8% фирм сегмента заявили о трудоустройстве белорусских граждан.

Сегодня на польском рынке труда доминируют украинцы, и, как отмечает директор Personnel Service Кшиштоф Инглот, «в ближайшие годы нет никакой возможности, чтобы граждане какой-либо другой страны доминировали на польском рынке труда. Однако можно допускать, что доля белорусов будет расти. Влиять на это будет, во-первых, растущая конкуренция между фирмами, занимающихся рекрутингом, а во-вторых, кадровый дефицит».

По поводу кадрового дефицита автору довелось разговаривать с управляющим компанией, которая сдает в аренду яхты в одном из крупнейших туристических мест в Польше - Миколайках. Компания владеет не только яхтами, но и сетью ресторанов. Управляющий жаловался, что не может найти менеджера в один из ресторанов с зарплатой около 4 тыс. злотых «чистыми». «500+», - разводит он руки.

Речь идет о социальной программе правящей в Польше партии «Право и справедливость», по которой семья ежемесячно получает на каждого второго ребенка 500 злотых. А с июля нынешнего года начали давать столько же и на первого ребенка. Если в семье двое детей, то ежемесячное пособие составляет $263. А если трое - то это уже минимальная польская зарплата после вычета налогов. В сельской местности, где все значительно дешевле, на такие деньги вполне можно прожить.

Много говорится о том, что такие выплаты способствуют росту внутреннего потребительского спроса, соответственно, росту экономики. Но мой собеседник рассказывает еще и о том, что в начале каждого месяца, «едешь и видишь, как лежат пьяные»: «Мы бы с удовольствием бы наняли поляков на работу - но их нет! Потому что есть «500+»…»

Поэтому фирма вынуждена нанимать украинцев, и к слову, не всегда довольна качеством их работы: «Они считают, что заслуживают зарплату только потому, что пришли на работу… Повторение по нескольку раз, просьбы - не работают…»

Понятно, что приведенный пример нельзя использовать в качестве обобщения, но синдром получения зарплаты только за факт присутствия также более чем характерен для белорусской действительности с преобладающим в ней госсектором. Но вообще автору приходилось слышать много историй от поляков об ответственных и трудолюбивых сиделках и медсестрах, уборщицах, продавщицах как из Украины, так и из Беларуси. Я с увлечением наблюдаю, чем закончится история взаимоотношений между украинкой, работающей маникюршей в престижном салоне в центре Варшавы, и руководством салона. Аня добивается повышения процента от выручки, которую приносит: сейчас она получает 30%, а хочет 60%. Думаю, что добьется, потому что она великолепный мастер и приносит салону столько денег, что может ставить свои условия. Я предпочитаю не думать, ведет ли она себя, «как сука» в этом салоне. Мне больше нравится считать, что у нее сильный характер.

Так что белорусам важно помнить не только о «кадровом дефиците» в Польше, но и о том, что им придется конкурировать с украинцами. По актуальным данным миграционной службы, количество украинцев, имеющих разрешение на пребывание в Польше, достигло 204940 - на 30 тыс. больше по сравнению с 2018г.

Мария Гуляева, «БелГазета»