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Власти Гренландии ответили на идею покупки острова США

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  • 16.08.2019, 16:38
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Власти Гренландии ответили на идею покупки острова США

СМИ сообщили, что островом, принадлежащим Дании, интересуется Дональд Трамп.

Министерство иностранных дел Гренландии ответило на распространенную в СМИ информацию об идее президента США Дональда Трампа купить остров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявило, что остров не продается.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.


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