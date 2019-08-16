Власти Гренландии ответили на идею покупки острова США 4 16.08.2019, 16:38

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СМИ сообщили, что островом, принадлежащим Дании, интересуется Дональд Трамп.

Министерство иностранных дел Гренландии ответило на распространенную в СМИ информацию об идее президента США Дональда Трампа купить остров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявило, что остров не продается.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма. Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.