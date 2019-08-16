Ученые: Космонавт может побывать на Марсе лишь один раз в жизни 3 16.08.2019, 16:51

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Первая пилотируемая миссия на Марс может состояться в 2033 году.

За одни сутки участники космических миссий получают в 200 раз большую дозу радиации, чем человек на Земле. Чтобы сохранить здоровье космонавтов и продлить им жизнь, ввели допустимые дозы получаемой радиации. Если говорить о России, то разрешенная доза облучения — 1000 миллизиверт за всю жизнь, 200 миллизиверт — за год. Следовательно, максимальную дозу радиации человек в космосе получит уже за четыре-пять лет. Сейчас за один год работы на МКС житель станции набирает 220 миллизиверт, пишет сайт Naked Science.

Что касается полета в дальний космос, то в ходе него на человека будут воздействовать галактическое и солнечно-протонное излучения.

Как сообщил в интервью ТАСС заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков, если миссия на Марс и правда когда-либо станет возможной, то космонавт сможет побывать на Красной планете только один раз. Все дело, опять же, в радиации: за один такой полет человек получит предельную дозу облучения — 1000 миллизиверт, как уже говорилось выше.

«Строго говоря, к Марсу, если взять эти нормативы, космонавт может слетать только один раз в жизни — туда и обратно. У него за один полет к Красной планете будет набрана такая доза, что посылать туда его больше будет нельзя», — подчеркнул эксперт.

Радиация сокращает среднюю продолжительность жизни человека, напомнил Шуршаков. Так, при дозе в 1000 миллизиверт космонавт уже проживет примерно на три года меньше. И это не единственная проблема. Облучение, кроме того, влечет ухудшение памяти, когнитивных способностей, координации, наносится вред и центральной нервной системе.

«Как специалист, сейчас я не могу дать согласие на полет человека к Марсу, потому что есть большая неопределенность в эффектах от космической радиации. Если подходить к вопросу консервативно, то можно сказать, что дней 100 еще можно в дальнем космосе полетать. Но мы до сих пор не знаем, что может произойти с человеком при более длительном воздействии галактической радиации. <...> Тут возникает мысль, что человека можно "доработать" для полета в космос, например заменить ему хрусталик глаза на искусственный. Американские специалисты заметили, что чем дольше летал астронавт, тем больше у него возникает очагов катаракт», — добавил ученый.

Таким образом, встает вопрос: как защитить космонавтов при полетах в дальний космос? Необходимы как правильно оборудованные корабли, так и защита уязвимых мест на теле человека. В частности, обязательно нужно закрывать область таза. Помимо него, тяжелые частицы оказывают влияние на гиппокамп — отдел мозга, задействованный при процессе запоминания. Значит, нужно защитить голову «специальным шлемом», которые будет сделан из чего-то типа полиэтилена, говорит Шуршаков.

«Нужно иметь специальные средства, которые позволят даже в небольшом корабле или станции защитить космонавтов», — подытожил специалист.

Между тем в NASA намерены осуществить миссию на Красную планету как можно быстрее. Так, глава агентства Джим Брайденстайн недавно заявил, что пилотируемая миссия на Марс состоится в 2033 году. А чтобы защитить человека при полете на далекую планету, ученые предлагают все более неожиданные идеи. Например, использовать компонент красного вина — ресвератрол, — чтобы избежать сокращения мышечной массы.