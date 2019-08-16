Оксимирон: Те, кто хотят порядка, должны мирно сопротивляться беспределу 1 16.08.2019, 17:04

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Это гражданская позиция человека с российским паспортом.

Самый популярный в России рэпер Оксимирон поддержал протесты в Москве и вступился за 21-летнго Егора Жукова, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. Рэпер опубликовал большой пост в Instagram, где четко пояснил свою позицию по этим вопросам.

— К сожалению, то, что постепенно стало частью окружающей реальности — это не порядок, а его полная противоположность. И те, кто действительно, а не на словах, хотят порядка в стране, вынуждены мирно сопротивляться этому дестабилизирующему все вокруг беспредепу.

Эти люди — не маргиналы, не экстремисты и не тунеядцы. Кому может хотеться подвергать себя опасности на митингах, таскаться с утра по судам, ставить на кон свою репутацию и получать угрозы? Люди делают это не потому, что хотят, а потому что чувствуют ответственность за свою страну.

Отсюда все попытки привлечь внимание к полицейскому и судебному произволу, так как завтра на месте новых политосужденных может быть любой — реально любой. В том числе и те, кто сегодня выносит и исполняет приговоры.

Как бы разобщено и разделено общество ни было в данный момент, нам всем предстоит жить в одной стране, а значит, надо пытаться услышать друг друга. Потому что иначе мы можем увидеть уже не мирные, пусть и несанкционированные, митинги, а что-то такое, по сравнению с чем лондонские погромы 2011 года покажутся детской игрой — тем более, что у нас гораздо больше людей за чертой бедности, а значит и злобы накоплено в разы больше.

Но вооруженные восстания, наравне с тоталитарной антиутопией — последнее, что мне хочется видеть в России. Именно поэтому я не вижу иного пути, кроме как привлечь внимание к «делу 212».

Это не игра во власть, не политика — в нее я как не хотел лезть, так и не хочу, я там абсолютно чужой по духу и складу характера. Это просто гражданская позиция человека с российским паспортом.

Неважно, кто вы и какого мнения придерживаетесь сейчас: я гарантирую, что, непредвзято и тщательно изучив суть дела Егора Жукова и других обвиняемых (как это в последнюю неделю заставил себя сделать я), вы согласитесь с тем, что задержанный нужно отпустить, отделавшись в паре случаев административными штрафами.

И таким образом вернуть людям веру в правосудие