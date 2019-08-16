Украинские школьники будут изучать финансовую грамотность 1 16.08.2019, 17:24

Иллюстрационное фото

Учебник по этому предмету включает информацию о криптовалюте, электронные деньги, платежные интернет-инструменты.

Ученики 9-х и 10-х классов украинских школ с 1 сентября получат новые учебные материалы, которые помогут им освоить финансовую грамотность. Об этом сообщает rbc.ua cо ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается в сообщении, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?" полностью учитывают изменения в финансовой отрасли за последние 5 лет. Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правилах безопасной работы с платежными картами, криптовалюты, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т. п.

В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, Проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и ряд экспертов.

Пособие состоит из 5 разделов и 25-ти тем. Из него учащиеся узнают о современной финансовой системе, финансовых учреждений и их услугах. По итогам курса школьники смогут научиться управлять собственными финансами и пользоваться финансовыми услугами.

В то же время представители Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" уверены, что читателями новых учебников станут не только ученики средних школ, а также их родители и родственники, которые смогут найти в пособии полезную для себя информацию.