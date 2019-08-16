Нефть подо льдом: чем Гренландия так интересна для США 16.08.2019, 17:47

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Таяние ледников не одна из главных проблем, но и одна из главных возможностей для развития острова.

Президент Дональд Трамп подумывает о покупке Гренландии у Дании, написала со ссылкой на источники в Белом доме Wall Street Journal. Вероятность совершения сделки крайне низка, однако в прошлом прецедент уже был — именно у Дании США в 1917 году купили часть Виргинских островов за $25 млн. Решение о продаже было тогда в Дании утверждено на референдуме. Главные факты о Гренландии — в обзоре РБК.

Гренландия — самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% (1,710 млн кв. км) покрыты льдом, а для сельского хозяйства пригодны только 0,6% площади. Климат — арктический и субарктический. На острове постоянно проживает 57 тыс. жителей, около 89% — инуиты (эскимосы). Поселения в основном сосредоточены вдоль юго-западного побережья. В столице — Нууке — проживает 17 тыс. человек

Гренландия была открыта в X веке викингами, приплывшими из Исландии. Название острову дал Эрик Торвальдсон (Эрик Рыжий) в 985 году. Колонизация Гренландии датчанами началась в XVIII веке, в 1814 году остров был объявлен датской колонией, а в 1953 году был включен в состав Датского королевства. Вместе с Данией в 1973 году вошел в Европейское сообщество (позднее ставшее Европейским союзом), однако в 1985 году вышел из ЕС из-за несогласия по квотам на рыбную ловлю

Правительство Гренландии имеет расширенные права, которые были утверждены в 2009 году. Дания определяет внешнюю политику и политику в области безопасности, финансовые вопросы решаются при участии островного правительства. Королеву Дании Маргрете II на острове представляет верховный комиссар Макаэла Энгель, главой правительства является бывший моряк и полицейский Ким Кильсен

Основная статья доходов острова — субсидии датского правительства и экспорт рыбы и креветок. Субсидии формируют 50% государственных доходов и 25% ВВП (общий объем ВВП в 2015 году был $2,4 млрд, размер субсидии правительства в 2017 году — $535 млн).

Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти, однако разведка и добыча долгие годы были невозможны из-за льдов. По мере таяния льдов такие возможности могут открыться.

С военной точки зрения США давно используют Гренландию как часть своей глобальной ПРО. На острове со Второй мировой войны функционирует самая северная военная база США — авиационная база ВВС США Туле. Она была создана для защиты датских колоний от Германии во время войны. Сейчас используется в целях противокосмической обороны, там стоит система предупреждения о ракетном нападении.

Система заблаговременного предупреждения о баллистических ракетах, впервые запущенная в 1961 году, позволяет США контролировать более 20 стран, обладающих потенциалом ядерного, биологического или химического оружия большой дальности, таких как межконтинентальная баллистическая ракета или гиперзвуковое оружие.

Ледники Гренландии и их таяние не только одна из главных экологических проблем, но и одна из главных возможностей для развития острова. Один из них — Фьорд Илулиссат, в 2004 году он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уровень мирового океана может вырасти на величину от 5 до 33 см к 2100 году из-за таяния ледников Гренландии, при этом к концу тысячелетия ледники там могут вовсе исчезнуть, говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в научном журнале Science

Размышления Трампа о покупке Гренландии направлены на то, чтобы заставить правительство королевства действовать активнее и не допустить увеличения влияния в Арктике России и Китая, пишет датская газета Berlingske.

В годы холодной войны США запустили в Гренландии проект «Ледяной червь» (Project Iceworm). Цель проекта — размещение мобильных ядерных ракетных стартовых площадок под ледяным щитом Гренландии. Планировалось создать систему тоннелей длиной 4 тыс. км и развернуть 600 ядерных ракет. При полной загрузке в подледном центре должны были проживать 11 тыс. военных.