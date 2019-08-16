Представитель Польши обсудила с Тадеушем Кондрусевичем положение католиков в Беларуси 16.08.2019, 17:55

Тадуеш Кондрусевич

Также Анна Шмидт-Родзевич встретиться с представителями Союза поляков в Беларуси.

Ситуация с Католической церковью в Беларуси стала главной темой переговоров председателя Комиссии по связям с поляками за границей Анны Шмидт-Родзевич с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, сообщает «Польское радио».

Ситуация с Католической церковью в Беларуси стала главной темой переговоров председателя Комиссии по связям с поляками за границей Анны Шмидт-Родзевич с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Встреча с главой белорусских католиков стала первой в рамках визита Шмидт-Родзевич в Беларусь. Также она встретится с представителями властей этой страны и руководством Союза поляков в Беларуси, непризнанного властями в Минске.

Анна Шмидт-Родзевич сказала, что в ходе переговоров с представителями белорусских властей она намерена затронуть вопросы, которые уже много лет остаются нерешенными. Речь идет, среди прочего, о вопросе легализации Союза поляков, имущества этой организации, а также об образовании.

«Если мы хотим иметь хорошие двусторонние отношения, хотим строить добрососедские отношения между нашими странами, то одним из самых важных элементов является отношение властей Беларуси к нашим соотечественникам, польскому национальному меньшинству, в Беларуси», - заявила Анна Шмидт-Родзевич.

В пятницу и субботу, 16 и 17 августа, председатель Комиссии по связям с поляками за границей посетит также польские места памяти на Гродненщине.