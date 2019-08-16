Бюджет «Астаны» примерно в 4,5 раза больше чем у БАТЭ 4 16.08.2019, 18:15

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Бюджет соперника БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы составляет 30 млн долларов.

Бюджет "Астаны" — соперника БАТЭ в раунде плей-офф Лиги Европы — составляет 30 млн долларов. Казахстанский клуб еще в декабре прошлого года открыл цифры для СМИ, передает pressball.by.

БАТЭ свой бюджет не раскрывает, но считается, что он примерно равен 6 млн евро.

Первый матч между "Астаной" и БАТЭ пройдет в столице Казахстана 22 августа, ответный — на "Борисов-Арене" 29 августа.