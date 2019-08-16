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Улитки помогли ученым узнать, как лучше запоминать информацию

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  • 16.08.2019, 18:25
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Улитки помогли ученым узнать, как лучше запоминать информацию

Учеными было установлено, что факты, не имеющие между собой связи, запомнить легче, чем связанные.

Сделать такой вывод помогли улитки. Для исследований сотрудник университета в Сассексе взял центральную нервную систему улиток. Ее строение намного проще, чем человеческой, но в то же время, имеет и некоторую схожесть. Это позволяет использовать мозг улиток в качестве модели для исследований, перенося их на людей, пишет kipmu.ru.

Суть исследований заключалась в том, что при обучении улиток ученые использовали отвращение и вознаграждение пищей. Анализируя данные записи действия мозга, был сделан вывод о том, что при попытке улиток выбрать схожие предметы, он и использовали для этого один нейрон, что провоцировало конкуренцию воспоминаний. В результате улитки запоминали лишь один из двух одинаковых предметов.

В то же время, при попытке улиток запомнить разные предметы, ими используются разные нейроны, не вызывая у них конкуренции. Благодаря этому улитки запоминали оба предмета.

Верхний и нижний отделы гиппокампа несут ответственность за воспоминания, отличающиеся эмоциональной окраской. При активации того или другого отдела гиппокампа, может происходить подавление или укрепление воспоминаний.

На основании проведенных исследований, ученые сделали вывод о том, что человеку при необходимости запомнить какую-либо информацию, следует переключаться на другие темы, не пытаясь запомнить данные, сходные по каким-либо критериям одновременно.

Таким образом, улитки помогли ученым окончательно понять, как происходит процесс запоминания определенной информации. Благодаря этому теперь каждый из нас имеет возможность запомнить необходимые данные и информацию намного проще и быстрее.


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