Улитки помогли ученым узнать, как лучше запоминать информацию 1 16.08.2019, 18:25

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Учеными было установлено, что факты, не имеющие между собой связи, запомнить легче, чем связанные.

Сделать такой вывод помогли улитки. Для исследований сотрудник университета в Сассексе взял центральную нервную систему улиток. Ее строение намного проще, чем человеческой, но в то же время, имеет и некоторую схожесть. Это позволяет использовать мозг улиток в качестве модели для исследований, перенося их на людей, пишет kipmu.ru.

Суть исследований заключалась в том, что при обучении улиток ученые использовали отвращение и вознаграждение пищей. Анализируя данные записи действия мозга, был сделан вывод о том, что при попытке улиток выбрать схожие предметы, он и использовали для этого один нейрон, что провоцировало конкуренцию воспоминаний. В результате улитки запоминали лишь один из двух одинаковых предметов.

В то же время, при попытке улиток запомнить разные предметы, ими используются разные нейроны, не вызывая у них конкуренции. Благодаря этому улитки запоминали оба предмета.

Верхний и нижний отделы гиппокампа несут ответственность за воспоминания, отличающиеся эмоциональной окраской. При активации того или другого отдела гиппокампа, может происходить подавление или укрепление воспоминаний.

На основании проведенных исследований, ученые сделали вывод о том, что человеку при необходимости запомнить какую-либо информацию, следует переключаться на другие темы, не пытаясь запомнить данные, сходные по каким-либо критериям одновременно.

Таким образом, улитки помогли ученым окончательно понять, как происходит процесс запоминания определенной информации. Благодаря этому теперь каждый из нас имеет возможность запомнить необходимые данные и информацию намного проще и быстрее.