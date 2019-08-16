Умерла нидерландская принцесса Кристина 1 16.08.2019, 18:29

2,763

Нидерландская принцесса Кристина

Принцесса Нидерландов умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге.

В Гааге на 72-м году жизни скончалась принцесса Нидерландов Кристина. Об этом сообщает нидерландский королевский дом.

Кристина умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. В 2017 году у нее диагностировали рак костей, однако пресс-служба утверждала, что ее состояние стабильно и не вызывает опасений, передает РБК.

Принцесса родилась 18 февраля 1947 года, она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. При рождении принцесса была названа Марейке, однако позже взяла свое второе имя Кристина. Она приходилась сестрой бывшей королеве Беатрикс и тетей действующему королю Вилелму-Александру.

В детстве она почти потеряла зрение. Еще в молодости принцесса отказалась от активного участия в жизни королевского дома и была одним из наименее известных членов королевской семьи.

В сообщении от королевского двора отмечается, что Кристина была «прекрасным человеком с очень добрым сердцем», обладавшим музыкальным талантом.

Закрытая церемония прощания пройдет в дворце Нордейнде.