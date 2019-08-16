Уволенный гаишник представлялся действующим и предлагал за деньги помочь получить права

Уволенный гаишник представлялся действующим и предлагал за деньги помочь получить права4
- 16.08.2019, 18:35
- 1,108
Мужчина был уволен из милиции еще в 2015 году.
В Витебской области уволенный сотрудник ДПС ГАИ представлялся милиционером и предлагал за вознаграждение «решить необходимые вопросы». Подробности рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
31-летний мужчина в 2015 году был уволен из милиции в звании старшего лейтенанта за то, что сфальсифицировал административный протокол, пишет tut.by.
Форменную одежду мужчина хранил дома. Бывший сотрудник ГАИ воспользовался ею, предложив 19-летнему парню помощь в получении водительского удостоверения за определенную плату.
На встречу лжемилиционер пришел в милицейских брюках и рубашке с погонами, а для убедительности предъявил не служебное удостоверение, а бедж, которым раньше пользовались все сотрудники ОВД. Парень передал ему 600 рублей и 100 долларов — якобы для экзаменационной комиссии в ГАИ.
Этот же парень в рассрочку продал бывшему милиционеру машину. В расписке злоумышленник написал, что передаст всю сумму в течение 3 месяцев. Но хозяин авто так и не получил за него денег.
Лжемилиционер задержан. Возбуждены два уголовных дела — за подстрекательство к даче взятки и мошенничество.