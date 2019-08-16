Уволенный гаишник представлялся действующим и предлагал за деньги помочь получить права 4 16.08.2019, 18:35

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Мужчина был уволен из милиции еще в 2015 году.

В Витебской области уволенный сотрудник ДПС ГАИ представлялся милиционером и предлагал за вознаграждение «решить необходимые вопросы». Подробности рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

31-летний мужчина в 2015 году был уволен из милиции в звании старшего лейтенанта за то, что сфальсифицировал административный протокол, пишет tut.by.

Форменную одежду мужчина хранил дома. Бывший сотрудник ГАИ воспользовался ею, предложив 19-летнему парню помощь в получении водительского удостоверения за определенную плату.

На встречу лжемилиционер пришел в милицейских брюках и рубашке с погонами, а для убедительности предъявил не служебное удостоверение, а бедж, которым раньше пользовались все сотрудники ОВД. Парень передал ему 600 рублей и 100 долларов — якобы для экзаменационной комиссии в ГАИ.

Экс-сотрудник хранил дома форму работника ГАИ

Этот же парень в рассрочку продал бывшему милиционеру машину. В расписке злоумышленник написал, что передаст всю сумму в течение 3 месяцев. Но хозяин авто так и не получил за него денег.

Лжемилиционер задержан. Возбуждены два уголовных дела — за подстрекательство к даче взятки и мошенничество.