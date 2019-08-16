Бывший советник Бундесвера оказался шпионом Ирана 5 16.08.2019, 18:45

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У советника Бундесвера было двойное гражданство Германии и Афганистана.

В Германии прокуроры предъявили бывшему советнику Бундесвера обвинения в шпионаже в пользу иранской разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Абдулу Хамиду С., у которого двойное гражданство Германии и Афганистана, предъявлены обвинения в государственной измене. Обвиняемый много лет работал переводчиком и советником по культурным вопросам в Бундесвере.

"В этой роли он передавал информацию иранской разведке", - пояснили в прокуратуре. В частности, речь идет о разглашении государственной тайны.

Мужчину арестовали в середине января в Рейнланде, с тех пор он находится под стражей.

Разоблачить шпиона удалось благодаря информации, предоставленной из-за рубежа. Его идентифицировали во время спецоперации, заманив в ловушку.