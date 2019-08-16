Как обстоят дела с визами в США для белорусов 3 16.08.2019, 19:01

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Скитания белорусов за американским визами закончились?

Сегодня посольство США в Беларуси оказывает нашим гражданам все виды визовых услуг, а в ближайшем будущем даже увеличит штат сотрудников. Значит ли это, что скитания белорусов за американским визами закончились? Разбирались naviny.by.

Поездки за океан

Американское посольство в Беларуси открылось в 1992 году, и тогда же заработал консульский отдел, который стал выдавать визы нашим гражданам.

Вопреки расхожему мнению, в 90-х США не были популярным туристическим направлением.

В 1993 году белорусы получили только 688 неиммиграционных виз. Для сравнения: таких же виз в Украине выдали 18 тысяч, в России — 82 тысячи. Даже в маленькой Латвии было в 7 раз больше желающих посетить США с туристической целью.

Заметный всплеск поездок в США произошел ближе к 2000 году. Незадолго до этого в Минске открылся офис Центра международного обмена, который предложил белорусским студентам программы учебы и работы в США. Такие визы составляли пятую часть от всех неиммиграционных виз.

После 2000 года количество виз оставалось на одном уровне — в среднем 9 тысяч в год.

Холодные игры

По изменениям в графике работы американского посольства можно следить за геополитическим климатом и ставить вехи в новейшей истории Беларуси.

Первые явные противоречия с американскими дипломатами возникли в 1998 году. Тогда под предлогом реновации власти попросили американского посла покинуть резиденцию, которая располагалась на территории поселка Дрозды.

Американская сторона расценила конфликт как нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Посол США покинул Беларусь, а против ряда высокопоставленных белорусских чиновников были введены санкции. Впоследствии стороны достигли соглашения о компенсациях, и американский посол вернулся в нашу страну.

Однако после этого конфликта отношения между странами только ухудшались.

С начала 2000-х американская сторона открыто проявляла несогласие с внутренней политикой Беларуси, и в 2006 году ввела санкции против белорусских высокопоставленных лиц и ряда государственных компаний.

В ответ белорусские власти потребовали сократить штат посольства в 7 раз (до 5 человек) и вынудили США отозвать посла из нашей страны.

Куда податься за визой?

Как итог, в 2008 году американцы практически свернули визовый сервис в Беларуси.

Возможность получать визы осталась только у узких групп: дипломатов, участников программ обмена, а также граждан Беларуси старше 70 лет. Остальным было рекомендовано обращаться за визами в консульские отделы соседних стран. Получение американской визы стало делом затратным: на собеседование белорусам приходилось ездить в Москву, Киев или Вильнюс.

Общее количество виз осталось на прежнем уровне, однако менее обеспеченные категории граждан стали реже обращаться за визами.

Так, пока посольство работало в сокращенном составе, количество виз по студенческим программам обмена сократилось в четыре раза: с 2035 в 2008 году до 435 — в 2014-м.

В 2014 году посольство США заявило о частичном расширении визовых услуг, в основном для выезжающих по студенческим визам. А белорусов, которые получали визы в американских консульствах других стран, освободили от дополнительной платы за многократные визы.

Дальнейшее расширение визового сервиса произошло только в ноябре 2017 года. В частности, запрашивать визы получили возможность граждане Беларуси в возрасте от 50 лет (ранее — от 70 лет). Кроме того, разрешили продлевать в Минске визы, полученные не более года назад, в том числе в консульствах других стран.

Для американского посольства такое расширение визовых услуг было скорее вынужденной мерой, чем актом доброй воли.

Летом 2017 года Россия в ответ на американские санкции заявила о высылке 755 американских дипломатов, что привело к резкому сокращению американского дипкорпуса в этой стране. Посольство США в России рекомендовало гражданам Беларуси обращаться за получением виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

До этого времени для подачи виз белорусы часто выбирали Москву и Санкт-Петербург, поскольку в этих консульствах собеседование проходит на русском языке. Для посещения же американского консульства в Вильнюсе или Варшаве требуется шенгенская виза.

Не было бы счастья…

Обострение дипломатических отношений между РФ и США и сокращение штата консульской службы в России подтолкнуло американские власти к запуску полноценного визового сервиса в Беларуси.

С 1 февраля 2018 года консульство США в Минске выдает все типы виз без ограничений. Белорусы охотно воспользовались такой возможностью и получили в 2018 году 20 тысяч виз, что на 20% больше, чем в предыдущем году.

Справочно. Процедура получения американской визы проста, с ней можно справиться без посредников.

На сайте посольства заполните анкету DS-160 и там же запишитесь на собеседование. Летом бывают очереди, поэтому записываться лучше за 4–5 недель.

В отличие от строгих требований, которые установлены для получателей шенгенских виз, на собеседование в посольство США вам достаточно принести паспорт, подтверждение записи на прием и свою фотографию. Другие документы необязательны. Основная ваша задача — прямо и честно отвечать на вопросы консульского работника.

Туристическая, студенческая и бизнес-виза в США стоят 160 долларов. За рабочую визу нужно заплатить 190 долларов. Оплата производится наличными в посольстве.

Визы выдаются сроком на один год. В отличие от шенгенских виз, этот срок вовсе не означает, что виза действительна для годового пребывания в США. В течение года вы можете въехать в страну, и на границе офицер пограничной службы определит время, на которое вам разрешен въезд.

Нормализация визового сервиса сопровождается и потеплением в двусторонних отношениях между Беларусью и США.

Так, в январе 2019 года стало известно, что стороны договорились о снятии ограничений по количеству сотрудников посольства США в нашей стране.

Откуда ветер дует?

Но есть и плохие новости для белорусов.

Администрация Дональда Трампа проводит жесткую политику против нежелательных мигрантов. К нежелательным относятся и люди с невысоким, по американским меркам, уровнем дохода.

Так, 12 августа 2019 года Администрация президента США опубликовала правило, которое ужесточает процесс выдачи виз иностранцам, которые недостаточно обеспечены или активно пользуются социальной помощью.

Новое решение вступит в силу только 15 октября 2019 года, и пока неясно, какой же уровень дохода американские власти сочтут «достаточным». Но вполне вероятно, что поездки в США теперь станут доступны только весьма состоятельным белорусам.