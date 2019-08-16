Матч, который поменял белорусский футбол 3 Андрей Масловский, «Трибуна»

16.08.2019, 19:34

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Ровно год, как минское «Динамо» позорно влетело «Зениту».

В прошлом году минское «Динамо» здорово пошумело в еврокубках. Сперва команда Сергея Гуренко уверенно прошла североирландский «Дерри Сити» и словенский ДАК, а затем эпично рубилась с питерским «Зенитом». В первой встрече дома «бело-голубые» неожиданно разгромили соперника 4:0. Это была первая победа белорусского клуба над российским в Европе.

Никто тогда и подумать не мог, что это приближение одного из самых позорных эпизодов в истории минского «Динамо» и всего белорусского футбола.

Что было перед «ответкой» в Питере

После минского матча игроки «Динамо» не скрывали эмоций. Хавбек Никита Капленко признавался, что хотел бежать и забивать даже при счете 4:0. Голкипер Андрей Горбунов не мог припомнить ударов по воротам. Защитник Игорь Шитов говорил, что «Зенит» недооценил «Динамо» и это его проблемы, а лучший игрок минчан в матче Урош Николич – поучал, что «в футбол играют сердцем, а не только качеством». Острослов Филипп Иванов выдал ярчайшую фраз для нашего футбола: «Проснулся, позавтракал, поспал, посмотрел Youtube, а вечером выиграл у «Зенита».

В стане россиян настроение было противоположным. Защитники Александр Анюков и Бронислав Иванович назвали поражение позором. Такого же мнения держался и легендарный Андрей Канчельскис. Артем Дзюба обещал адекватно ответить на пощечину в Питере.

Про то, что ответный матч не формальность, говорили и тренеры. Сергей Гуренко утверждал, что, несмотря на 4:0, все решится в России. Его питерский коллега Сергей Семак вообще верил, что «Зенит» сможет отыграться.

Иного мнения придерживались российские знаменитости. Актер Михаил Боярский называл себя старым дураком и признавался, что не верит в камбек любимой команды, как и комик Михаил Шац, которому казалось, что выездом в Минск он закрыл еврокубковую программу «сине-бело-голубых».

Наши же куражились. «Депутат» и глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский поздравил «Динамо» с победой, отметив, что команде помогли его молотобойцы, во время чемпионата Беларуси в некоторых местах подровнявшие поле. Экс-вратарь сборной Беларуси Геннадий Тумилович то ли в шутку, то ли всерьез опасался, что белорусам отключат газ.

Главное поздравление динамовцам пришло от правителя Беларуси. Александр Лукашенко выписал уйму комплиментов футболистам за то, что те отвозили «Зенит» и подарили стране праздник – ни намека на позорище (пока!).

«Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть они вывозили их в эту жаркую погоду прилично. (...) Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! Это главный клуб «Газпрома», главное детище их. (...) В-третьих, они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан», – заявил правитель.

А еще Лукашенко похвалил себя за то, что отстроил новый стадион и порадовался, что динамовцы его не осквернили.

В Питер «Динамо» прилетело вечером накануне матча и расположилось в гостинице «Кемпински» на Мойке. Интересно, что в свое время Юрий Чиж строил отель с таким же названием возле минского цирка, но не довел проект до конца. Место проживания минчане выбрали из-за того, что отель находится в самом центре города. И от него всего ничего до стадиона «Петровский», где и предстояло играть. Из-за расистских выкриков фанов «Зенита» в предыдущем матче с «Лейпцигом» УЕФА наказала клуб матчем без зрителей. УЕФА разрешила присутствовать лишь болельщикам «Динамо», которых собралось что-то около 200. Чтобы помочь своей команде, петербуржцы фрахтовали корабли и во время игры плавали вокруг стадиона и поддерживали своих. Но основная масса собралась на новеньком стадионе «Санкт-Петербург», где смотрела матч на больших экранах.

Вечером 15 августа «Динамо» у отеля «поджидал» журналист Василий Уткин, снимавший ролик для своего «Футбольного клуба». Уткин и Гуренко давно знают друг друга и очень мило пообщались. Сергей Витальевич, например, рассказал историю о том, как его чуть не вынесло на встречную полосу где-то в Испании.

Между делом тренер «бело-голубых» признался Уткину, что в преддверии игры спокоен. Журналист отвесил Гуренко грациозный реверанс, сказав, что такому специалисту все равно с кем играть. Что интересно, сразу после минского матча Уткин расщедрился даже на еще более яркую похвалу (впрочем, не все ее оценили). «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!» – отмечал россиянин.

Утром в день игры в «Кемпински» в гости к Гуренко заглянул Владислав Радимов, который был чуть ли не единственным, кто считал, что «Зенит» пройдет дальше. Старые приятели, вместе игравшие в «Сарагосе», тепло поприветствовали друг друга. Белорус назвал россиянина известным прогнозистом, поинтересовался делами дочки и рассказал о сыне Артеме. На прощание Радимов пожелал Гуренко удачи.

16 августа 2018 года. Катастрофа

В Питере «Зенит» уничтожил «Динамо» со счетом 8:1. Это было очень больно поэтому только видео.

Последствия

– футболистов заклеймили позором;

На игроков обрушился настоящий шквал негодования. Их клеймили позором, стыдили, называли клоунами.

Сразу после матча что-то сказать нашел в себе силы только Игорь Шитов. Защитник минчан назвал случившееся позором и попросил прощения у всех болельщиков. Вообще же объяснение такому провалу игроки «Динамо» найти не могли и вряд ли смогут даже годы спустя. Хотя Сергей Гуренко вроде бы нашел. Тренер говорил, что не сдержали напор «большого» Дзюбы. А вообще, по словам Гуренко, у «Зенита» был только один шанс: за счет продавливания через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Чуть позже коуч пояснил, что про «Газпром» он пошутил.

В одном динамовские футболисты сходились: такого в их карьере не было. Динко Треботич называет матч в Питере худшим в карьере: «Худший эпизод. Мы уступили 1:8, и мне трудно объяснить, что произошло в Санкт-Петербурге», – горевал полузащитник.

– россияне ответили Лукашенко за четвереньки;

Российская сторона радовалась и вспоминала слова Лукашенко после первого матча. Семаку, например, особо запало высказывание про то, что «Зенит» в Минске передвигался на четвереньках. После матча тренер признался, что слова белорусского президента его команду раззадорили и дополнительно настроили. О четвереньках говорил и депутат Николай Валуев. Экс-борец попросил Лукашенко высказываться так почаще, чтобы придавать «Зениту» импульс. О том, что нельзя так относиться к сопернику и говорить такое, говорил и Анатолий Байдачный.

«Ну мы конечно дали! Батька, наверное, локти кусал, когда смотрел», – передал привет нашему президенту лидер питерских коммунистов Сергей Малинкович.

«Зенит» тоже не остался в стороне и затроллил своих оппонентов. Клуб сделал специальную фотозону, посвященную разгрому, и заявил, что «если камни кидать в Неву, она выйдет из берегов».

– Команда развалилась и вылетела из гонки за «золото»;

До ответной встречи с «Зенитом» «Динамо» очень хорошо шло по дистанции чемпионата. В 16 матчах «бело-голубые» проиграли лишь раз (домашнее класико) и четыре поединка свели вничью. Минчане отставали от БАТЭ всего на шесть очков и считались главными преследователями чемпионов.

Через три дня после «Зенита» «бело-голубые» проиграли дома «Городее» 0:2. Еще через неделю скатали нулевую ничью в Гомеле. Отрыв сперва вырос до девяти очков, а после мистического сентябрьского поражения от БАТЭ – до 14. «Динамо» выпало за пределы тройки.

«После игры в Санкт-Петербурге что-то пошло не так. Какая-то боязнь появилась, неуверенность – не знаю, что это, ответа нет на этот вопрос. Мы каждый день обсуждаем это в команде, но выйти из ситуации, пока, не получается», – говорил Нино Галович летом прошлого года. А уже зимой добавил, что именно в тот момент команда и утратила шансы на чемпионство.

В итоге БАТЭ досрочно выиграл золотые медали, а «Динамо» лишь в последнем туре гарантировало себе тройку.

– обвинения в странности матча, приведшие к конфликту между тренером и спортивным директором;

Разговоры о странности происходящего в Питере поползли по интернету еще по ходу матча. Агент Валерий Исаев, к примеру, обратил внимание на то, что часто минчане принимали неправильные решения и занимали проигрышные позиции. После встречи обвинения в договорняках посыпались. Люди кромсали матч на эпизоды и пытались найти крамолу в действиях футболистов. Вызывала вопросы и реакция Гуренко (та самая, когда он хватался за голову) во время голов (засчитанных и нет) его команды. Казалось бы, надо радоваться, как вся скамейка, а тренер чем-то обеспокоен.

Много вопросов было и по отсутствию в составе Уроша Николича. Лучший игрок «Динамо» в первом матче куда-то исчез перед вторым. Сразу вспомнилась история из весны того же года, когда в классико не сыграл Александр Нойок. Тогда у Гуренко были подозрения в нечестности украинца. Сейчас клуб никак не пояснял пропажу плеймейкера (ни до, ни после матча) и только после игры благодаря агенту серба Валерию Русецкому удалось узнать, что у Николича воспалилось ахиллово сухожилие.

Но организация Federbet, которая занимается выявлением договорняков, заверила, что странных движений коэффициентов не было. Тем не менее, как это часто бывает с «Динамо», маховик завертелся. Сергей Гуренко признался, что его в сдаче матча подозревал сам Юрий Чиж. В ответ боссу (да и всем вокруг) тренер клялся, что его совесть чиста, и что он готов пройти всевозможные публичные проверки – даже на центральном телевидении – при помощи детектора лжи, сыворотки правды и даже гипноза. Правда, от предложения «Трибуны» пройти проверку на полиграфе Сергей Витальевич отказался. Впрочем, честную репутацию тренера подтвердили его коллеги по сборной Беларуси.

Гуренко отмечал, что команда к «Зениту» была готова идеально, и он не понимает, как все может так развалиться за неделю. Тренера очень насторожил тот факт, что не все игроки выполняли его установку. «Для себя я уже все решил», – говорил наставник. За игроков вступился спортивный директор клуба Виталий Булыга. Экс-форвард «националки» отметил, что все футболисты приходили в команду с ведома Гуренко и его тренерского штаба. Кроме того Булыга заявил, что тоже чист и не при делах.

– Юрий Чиж потерял «Динамо»;

Бизнесмен владел клубом 20 лет и регулярно посещал как домашние, так и гостевые матчи команды. В том числе и в еврокубках. В 2013 году был в Турции на игре минчан против «Трабзонспора», а в 2017-м – на Кипре, когда «Динамо» играло с АЕКом. Летом 2018-го Чиж сгонял в Питер. И так вышло, что это был последний матч, на котором видели предпринимателя да и в принципе около команды. За пару дней до ответной встречи Юрий Александрович заглянул на клубную базу в Стайки, посмотрел кусочек тренировки, но с игроками не общался, ограничившись разговором с менеджерами и тренерами. «Забил» Чиж и на традиционные мероприятия АБФФ: церемонию закрытия сезона «Звездный мяч» бизнесмен проигнорировал.

Вскоре после разгрома появилась информация, что Чиж перестанет быть собственником клуба. Поговаривают, такой поворот связан именно с результатом игры в России. Юрий Александрович сперва отказывался что-либо комментировать, а потом признался, что его уже мало заботит происходящее с «Динамо».

Среди потенциальных новых владельцев называли разных бизнесменов, но после решения Экономического суда столицы собственником клуба стало Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома.

Новых владельцев город ищет, но пока, по словам мэра Минска, клуб – коммунальная собственность.

Зимовало «Динамо» в трудных условиях. Из-за неопределенного будущего в клубе царила неразбериха. Руководители – спортдир Булыга и гендир Сергей Перников – не могли предлагать игрокам новые контракты, и те, устав от тягомотины, уходили в другие команды. В итоге за межсезонье «бело-голубе» лишись почти всего основного состава. Серьезную потерю понесла каждая линия. Комплектоваться тоже было сложно. Какие-то игроки подписывались без тренера (контракт с Сергеем Гуренко закончился в декабре и никто его не продлевал), какие-то уже позже, после назначения Романа Пилипчука.

Но вопросов было очень много, недовольство Булыгой и Перниковым росло. И неудивительно, что после смены собственника сменилось и клубное руководство. Вместо Перникова генеральным директором стал Андрей Толмач, а Булыгу заменил Юрий Поклад. Уволен был и Пилипчук, вместо которого рулить снова позвали Гуренко. Сейчас новые боссы активно взаимодействуют с городом и пытаются выстроить обновленное «Динамо».

Андрей Масловский, «Трибуна»