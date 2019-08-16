Бабушка поддерживает: как студент из Могилева поставил на уши городские власти 1 16.08.2019, 19:40

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Иллюстрационное фото

Студент встал на борьбу с «законом об отсрочках».

Алексей М. из Могилёва (мы не публикуем фамилию, чтобы не подставлять парня) подал в местный исполком заявку на проведение одиночного пикета против “закона об отсрочках”. “Еврорадио” нашло студента и расспросило о желании пойти в политику, нежелании пойти в армию, поддержке родных, пофигизме друзей и о том, какой он видит свою акцию.

“Структуры с разными аббревиатурами»

Через несколько дней после того, как заявка на пикет была подана, на уши встали все городские власти. А у Алексея — учащегося Могилёвского государственного экономического профессионально-технического колледжа — зазвонил телефон.

“Позвонила куратор и спросила про пикет. Говорит, куда я влез? Почему в колледж звонят “структуры с разными аббревиатурами”, которые спрашивают мою характеристику? Говорят, ты хочешь, чтобы о тебе весь город узнал? Короче говоря, в колледже пытались как-то повлиять на меня, чтобы я отказался проводить пикет”.

Но молодой могилевчанин не собирается менять планы.

- Почему ты вообще решил провести пикет против “закона об отсрочках”?

- Эта проблема пока что меня не особо касается: мне ещё полтора года учиться в колледже. Но в будущем, если я захочу поступить [в вуз], то мне сначала придётся отслужить в армии. А это не то, чего я бы хотел.

- Не было страшно подавать заявку? Не думал, что после этого могут начаться проблемы?

- Страх определённый возник, когда начали звонить из горисполкома и спрашивать, зачем вам этот пикет? Но что начнут звонить из администрации колледжа, я такого не сильно ожидал.

“Бабушка сказала, что я правильно всё делаю»

- Как отреагировали родители?

- Я живу только с бабушкой. Она меня поддерживает — сказала, что я правильно всё делаю. Конечно, она тоже за меня беспокоится. Но в основном она меня поддерживает. Её мнение об армии тоже отрицательное.

- Что говорят про твою инициативу одногруппники? Поддерживают ли тебя?

- С большего им по боку. Они или не годны для службы, или уже смирились с тем, что пойдут служить. Некоторые просто боятся.

- Закон об отсрочках — единственное, что тебя не устраивает в белорусской политике?

- До этого момента я не сильно интересовался белорусской политикой, потому что у нас в стране больше говорят про российскую политику. Но после этой ситуации пытаюсь больше вникнуть в наши дела. Я стараюсь и законы читать — например, Конституцию, — и сайты новостные тоже, чтобы узнать, что происходит у нас в Беларуси.

- Какой видишь свою одиночную акцию, если её разрешат?

- Если пикет разрешат, то выйду с плакатом. Возможно, напишу хештег #учебаважнее.

На данный момент подано 17 заявок на одиночные пикеты

Их инициаторы требуют отменить или изменить "закон об отсрочках". Об этом рассказал Денис Тихоненко, создатель телеграм-канала ProtestBY. Пикеты планируется провести в Минске, Орше и Могилёве. По датам — вторая половина августа и начало сентября.

Активисты планируют именно одиночные пикеты, потому что по-другому протестовать дорого. В Беларуси организатор акции должен оплатить услуги социальных служб по поддержанию порядка и уборке на месте митинга. А это может обойтись в кругленькую сумму. Впрочем, не исключено, что власти потребуют денег и от организаторов 15-минутных одиночных пикетов. В этом случае на каждый из них нужно будет около 200 рублей.

Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", который также называют “законом об отсрочках”, начал действовать с 10 августа. Незадолго до этого в Министерстве обороны объяснили, что молодые люди, зачисленные в этом году в вузы и магистратуру, всё же получат право на вторую отсрочку для продолжения образования. Однако это не коснётся аспирантов, чьё зачисление официально происходит 1 ноября, когда осенний призыв уже будет заканчиваться.

Как и другие непопулярные решения правительства, “закон об отсрочках” многие белорусы встретили с критикой. В соцсетях появляются группы противников закона, однако с активными протестными действиями они пока что не спешат — ограничиваются подачей заявок на проведение пикетов.

“Налог на тунеядство”, строительство аккумуляторного в Бресте — всё это в своё время привело к появлению новых общественных активистов, которые ранее не были замечены в “оппозиционной движухе”. Станет ли масштабным протестное движение из вчерашних “уклонистов”, сказать пока сложно, однако новые активисты уже появляются. И один из них — 19-летний Алексей М.