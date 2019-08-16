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В Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ

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  • 16.08.2019, 19:49
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В Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ
Василий Грицак

Василия Грицака заподозрили в злоупотреблении властью, получении взятки и служебном подлоге.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против главы СБУ Василия Грицака уголовное дело по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невинного лица (ч. 2 ст. 372 УК Украины). Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, 8 августа на основании постановления Соломенского районного суда Киева в отношении Грицака было начато досудебное расследование по факту возможного «искусственного создания доказательств обвинения» и других фальсификаций в ходе расследовании уголовного производства. Глава СБУ подозревается в злоупотреблении властью, получении взятки и служебном подлоге.

Помимо Грицака в деле также фигурируют его бывший первый заместитель, сотрудники прокуратуры Волынской области, начальник Главного следственного управления и другие должностные лица. В настоящее время проводятся следственные действия. Ч. 2 ст. 372 УК Украины «Привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности» предполагает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

В июне Верховная рада отказалась отправить в отставку Грицака с поста главы СБУ, как того потребовал президент Владимир Зеленский.


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