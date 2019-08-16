Алесь Евсеенко: Проблемы белорусской армии приобрели хронический характер 2 16.08.2019, 20:05

Алесь Евсеенко

Кризис в армии стал очевидным.

Представитель Белорусского Национального Конгресса по Гомельщине Алесь Евсеенко полагает, что новый Закон «Об отсрочках»не решит основные проблемы белорусской армии. По мнению общественного деятеля, государство должно пересмотреть концептуальные подходы относительно функционирования армии, передает «Радыё Рацыя».

- В любой нормальной стране это решение того плана, если поднять престиж службы в армии. Кризис стал очевидным после того, как начали призывать в армию, если кто не знает, тех, кто отсидел в тюрьме. И началась «дедовщина», начался этот бардак - тюремные отношения. Надо вернуть хотя бы то, что было, чтобы люди, отслужившие в армии, имели определенные льготы при поступлении в вузы, при принятии на работу, при восстановлении где-то на учебе.