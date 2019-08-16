Во втором квартале ВВП Польши вырос на 4,4% 16.08.2019, 20:14

Польская экономика по темпам роста занимает третье место в Европе.

Во втором квартале валовой внутренний продукт Польши вырос на 4,4%. Такие данные представило Главное статистическое управление страны. Результат соответствует прогнозам экспертов. По словам Марцина Чаплицкого, экономиста Банка PKO BP, на рост ВВП влияет несколько факторов, среди которых – увеличение польского экспорта, передает «Радио Польша».

«Наш экспорт в первом полугодии вырос, несмотря на то, что в мировой экономике показатели, касающиеся экспорта, с большим знаком «минус». Положительно на польский экспорт влияют иностранные инвестиции, новые продукты, которые отправляются из Польши, а также то, что польские экспортеры уже несколько лет подряд находят новые рынки, то есть диверсифицируют каналы сбыта», - сказал экономист Банка PKO BP.

На рост ВВП влияет также потребление, которое во втором квартале укрепилось. По мнению Марцина Чаплицкого, это результат, в частности, выплаты пособий в рамках государственной программы «Пенсия плюс». Эта тенденция удержится благодаря расширению программы «Семья 500 плюс». Потребление даст экономике импульс для дальнейшего роста.

Экономические показатели во втором полугодии, по прогнозам экономиста, будут лучше, нежели в первом, а в масштабах года рост ВВП будет на уровне 4,6%.

По данным Евростата, польская экономика по темпам роста занимает третье место в Европе после экономик Венгрии и Румынии.