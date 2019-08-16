Из лицея БГУ уходит директор Макар Шнип 16.08.2019, 20:27

Макар Шнип

Макар Шнип был директором лицея БГУ с 2014 года.

Из Лицея БГУ уходит директор Макар Шнип. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Шнип Макар Александрович родился 26 апреля 1981 г. В 1998 г. окончил Лицей БГУ и поступил на исторический факультет БГУ, который окончил в 2003 г. получив диплом с отличием. С 2003 по 2007 г. обучался в аспирантуре БГУ. В 2010 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внутриполитический конфликт 1508 г.в Великом княжестве Литовском в контексте международных отношений в Восточной Европе». В 2003 — 2005 гг. и 2007 — 2008 гг. работал в качестве совместителя преподавателем кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков исторического факультета БГУ. В 2005 — 2006 гг. стажировался в Институте истории права Варшавского университета. С 2007 г. — на должности заместителя директора Лицея БГУ по воспитательной работе. В 2014 г. назначен директором Лицея.