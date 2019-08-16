Угроза «мирного атома»: РФ продолжает строить дефективную АЭС в Беларуси Александр Коваленко

16.08.2019, 20:33

Проблемы БелАЭС могут вылиться во вторую Чернобыльскую катастрофу.

Буквально на этой неделе в статье «Мирный атом РФ – угроза всему миру» я, рассуждая на тему опасности не столько ядерного оружия РФ, сколько её проектов в ядерной энергетике, упомянул, в частности, строительство ряда АЭС с нарушением множества норм. И тут пришла весточка из Беларуси.

Так, стало известно, что на БелАЭС, которую я упоминал как потенциально опасный объект, начала работу международная экологическая комиссия. Казалось бы, вполне своевременный старт работы экспертов на данном объекте, особенно после того, как 14 августа обеспокоенность по поводу этой станции высказали президент Литвы Гитанас Науседа и канцлер Германии Ангела Меркель.

В частности, президент Литвы в ходе встречи с канцлером Германии отметил, что станция БелАЭС, строящаяся в Островце, в 50 километрах от Вильнюса, имеет множество нарушений требований безопасности. Ангела Меркель своего литовского коллегу по этому вопросу полностью поддержала.

Что же, станция, о которой все говорят не в особо радужном контексте, попала под проверку целого ряда организаций, которые проведут пробы воздуха и воды, почвы, донных отложений и растительности. Можно не беспокоиться? А вот как бы не так! Причем можно не только беспокоиться, но и начинать паниковать.

Дело в том, что в состав экспертной комиссии вошли, внимание, представители исключительно российских организаций, которых, почему-то условно назвали международными.

Тут и “Зеленый крест”, основанный в 1993 году Михаилом Горбачевым, но так и не добившийся на международной арене популярности и серьезного влияния, а в 2017-м и вовсе переживший “рейдерский захват”. В списке также присутствует так называемое агентство экологической безопасности «Альфа-Х91» из Екатеринбурга и научно-просветительская организация «Энергия и Экология» из Снежинска, Челябинской области.

Собственно, отличная международная команда, которая призвана дать исчерпывающее и непредвзятое заключение по Белорусской АЭС. Не Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а вот именно вот эти вот уважаемые эксперты из Снежинска…

Что же, похоже, опасения президента Латвии и канцлера Германии не беспочвенные. Ведь “работой” подобного рода карманной комиссией попытаются скрыть проблемы на БелАЭС. Проблемы, которые могут вылиться во вторую Чернобыльскую катастрофу. Причем это касается не только БелАЭС.

Помимо Белорусской АЭС, привлекший к себе внимание и тем, что в сеть попали фото реактора прибывшего на станцию с повреждениями корпуса (вмятинами и грязью), о себе напомнили и другие атомные объекты, строящиеся россиянами.

Я имею ввиду Курскую АЭС-2, которую строят с игнорированием всех норм безопасности и с применением несертифицированного оборудования и инструментов, а так же турецкую АЭС “Акую”, фундамент которой специалистам “Росатома” уже дважды пришлось перезаливать из-за постоянно возникающих трещин.

А потому интересно, на АЭС “Акую” тоже пришлет к сдаче специалистов из Снежинска?

Александр Коваленко, sprotyv.info