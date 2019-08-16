Алексей Бага: Караганда, «Астана» – это наша история 16.08.2019, 20:57

Алексей Бага

Наставник БАТЭ поделился мнением о следующем сопернике в Лиге Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в новом выпуске на канале «ЧестнОК» поделился мнением о следующем сопернике в Лиге Европы, передает «Трибуна».

«Астана»? Ничего страшного не вижу. Будем готовиться. Как и к любому другому сопернику из другой страны. Караганда, «Астана» – это наша история, хоть и с негативным оттенком. Сейчас «Астана» – это новая история, новое препятствие. Никаких параллелей с прошлым не проводится», – сказал Бага.