Почему миллениалы одеваются как пожилые люди 1 16.08.2019, 21:05

2,206

Миллениалы попали в царство стиля, в котором обычно живут люди старше 65 лет.

Благодаря молодежи, ориентирующейся на комфорт, флисовая одежда Patagonia и эргономичные сандалии на липучках стали новой роскошью. Мы попали в царство стиля, в котором обычно живут люди старше 65 лет. Но сегодня в нем часто можно встретить людей значительно моложе, пишет Vogue.

Как именно выглядит «пенсионный» стиль?

Поклонники «пенсионного» стиля исключили узкие солнцезащитные очки родом из девяностых и вместо них отдали предпочтение большим парам с запахом (послеоперационных пропорций) и тонированным козырькам из перспекса. Изо дня в день они любят носить спортивную одежду, белые или пастельные унисекс-футболки и эластичные брюки длиной до лодыжки, чтобы продемонстрировать пару ребристых носков и кроссовки New Balance 608. Одежда из флиса с застежками-молниями также в почете. Ультрамодные «пенсионеры» выбирают что-то ироничное, как свитер с принтом Retired and Loving It британского дизайнера Ashley Williams. Но что бы они не носили, все сводится к одному – максимальному комфорту.

Почему вдруг стало модно одеваться так, как будто вы на пенсии?

Согласно отчету CapitalOne, «людям никогда не было так хорошо, как на пенсии, так как у них есть время позаботиться о здоровье, они обеспечены и у них есть время, чтобы наслаждаться жизнью без ограничений работой». Завидное положение дел, здесь не поспоришь. Но может ли это мышление относиться и к миллениалам? Те, кто родился в период с 1981 по 1996 годы, ориентированы на нетрадиционные виды занятости, которые в сочетании с ростом культуры заботы о себе пересмотрели формальные коды одежды, которые были популярны среди бэби-бумеров.

Неудивительно, что появление тенденции одеваться как пенсионер во многом связано с комфортом (наиболее недооцененным качеством в модной индустрии). Именно он является приоритетом для миллениалов, которые путешествуют больше, чем любое поколение до них, которые совмещают несколько родов деятельности, у которых вся жизнь находится в смартфонах или помещается в сумке через плечо.

В то время, когда миллениалы ориентируются на моду, основанную на экологичности и устойчивости, именно проверенный гардероб бабушки и дедушки может предложить гораздо больше, чем просто эстетику хорошего внешнего вида.