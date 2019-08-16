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В Гродно нашли ядра времен Ягайлы и Витовта

  • 16.08.2019, 21:10
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В Гродно нашли ядра времен Ягайлы и Витовта

16 августа гродненские археологи поделились новостью о находке на территории Старого замка.

На раскопе возле места, где была башня Витовта, нашли каменные ядра. По предположениям археологов, такими снарядами могли пользоваться во время осады гродненского замка в конце 14 века, пишет Hrodna.life.

Археологи считают, что ядра на территории замка оказались в результате борьбы Витовта и Ягайло в конце 14 века.

Подобные каменные ядра в Старом замке находили советские и белорусские археологи и раньше. Сейчас их можно увидеть около орудий у входа в музей в Старом замке. Сегодняшние находки пока лежат недалеко от строительной площадки.


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