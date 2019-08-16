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С кормушкой в голове

  • Андрей Кузнецов
  • 16.08.2019, 21:19
  • 1,134
С кормушкой в голове

Критики протестов мыслят только этой категорией.

"Да они просто к кормушке хотят..."

Сколько раз в своей жизни я слышал эту фразу при разговорах о протестном движении - и не сосчитать. Причём чем тупее собеседник, тем с большей уверенностью он эту фразу произносит. Кормушка. Кормушка. Они хотят к кормушке. Их отстранили от кормушки.

Люди с кормушкой в голове. Они мыслят только этой категорией, им в принципе не приходит в голову, что кроме денег, с конвертацией их в базовые биологические потребности, могут быть важны ещё какие-то смыслы.

Люди с кормушкой в голове сейчас у власти, мы видим это по окружающей нас действительности. Они говорят нам: "У вас всё есть: еда, машины, водопровод - чего вам ещё надо?! ЗАЖРАЛИСЬ!"

Люди с кормушкой в голове дубасят молодёжь на улице. Им мало платят, но хватает на еду. Плохую, низкокачественную, но желудок набить можно. А ведь это самое главное, правда?

Люди с кормушкой в голове воспитывают себе подобных, рассказывая с телеэкранов - как смешны все эти, рассуждающие о какой-то свободе... "Они хотят вернуть 90-е, где людям на ЕДУ не хватало!" Зажрались. Кормушка. Скидка на колбасу. Кулинарная пауза.

Андрей Кузнецов, Facebook


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