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В выходные на проспекте Независимости будет ограничено движение

  • 16.08.2019, 21:42
В выходные на проспекте Независимости будет ограничено движение

Как пойдет транспорт.

В выходные будет частично закрыто движение на проспекте Независимости. Подробности сообщает «Минсктранс».

Проспект Независимости на участке от улицы П. Бровки до улицы Толбухина перекроют с 5 утра 17 августа до 6 утра 19 августа. Движение ограничат по четной стороне дороги в связи с асфальтированием.

На это время автобусы поедут по следующему пути:

— № 20 со стороны ДС «Ангарская-4» — до РК «Академическая»;

— № 37 в направлении ДС «Карбышева» по улице Платонова, улице Сурганова, проспекту Независимости и далее по маршруту. В обратном направлении — без изменений.

Также во время работ возможна кратковременная остановка на пересечении улицы Сурганова и проспекта Независимости. Когда работы будут проводиться в зоне остановок «Дом печати», «пл. Калинина», «Станция метро "Парк Челюскинцев"» в направлении улицы Волгоградской, там транспорт останавливаться не будет.


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