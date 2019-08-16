Владимир Непомнящих: Лукашенко даже сам показывает, куда катится страна 2 16.08.2019, 22:01

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Владимир Непомнящих

Уже давно всем понятно, что систему пора менять.

Активист Владимир Непомнящих идет на парламентские выборы, чтобы агитировать население за перемены, передает «Радыё Рацыя».

По словам политического активиста, несмотря на общее разочарование белорусов действиями власти, многие до сих пор нуждаются в объективной информации о ситуации в стране.

- Пенсионеры в основном уже понимают, потому что снижается их уровень жизни. Не через голову, а доходит до них через желудок. Давно понятно всем, что систему менять надо. Если не менять систему, она консервируется, и посмотрите, что делается, - полное беззаконие. Ранее наш Александр Григорьевич громогласно заявлял, что до такого времени мы будем получать тысячу долларов в эквиваленте, потом пятьсот, а теперь - терпимый заработок. Он сам даже показывает, куда катится страна.

Владимир Непомнящих - пенсионер Министерства внутренних дел в отставке. Был среди организаторов массового митинга против «декрета о тунеядцах» в 2017 году в Гомеле. Неоднократно отбывал аресты и преследовался за свою гражданскую позицию.