В офисе Зеленского повесили картину с шаурмой 16.08.2019, 22:08

Офис президента Украины украсили картины молодых художников из коллекции Музея истории Киева.

Среди них есть картина с шаурмой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила первый замдиректора музея Татьяна Костенко.

«Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном молодых, художников из коллекции Музея истории Киева для представления их в Офисе президента Украины. Руководству страны будут создавать атмосферу и поднимут настроение работы авторства Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексея Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова», — написала она.

Автором картины с шаурмой является Елена Придувалова.