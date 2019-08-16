Жители поселка под Солигорском взбунтовались против строительства завода 1 16.08.2019, 22:39

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Завод строится возле дома без общественных обсуждений и паспорта объекта.

Построили дома в кредит, чтобы жить в тихом и экологичном месте, а вскоре узнали: под окнами, у детских площадок, возникнет завод металлоконструкций. Ибо так решили чиновники в исполкоме. С проблемой, знакомой для белорусов во многих городах, столкнулись жители поселка Новый под Солигорском, пишет «Белсат».

Солигорск известен не только калийными шахтами, но и плотностью населения. По количеству горожан на квадратный километр город шахтеров стоит рядом с Парижем и Калькуттой. Так что построить свой дом в поселке рядом с границей города – это мечта для многих из Солигорска. Но у жителей поселка Новый мечту внезапно забрали.

«Внучата мои больны аллергией. А тут под боком начали строить завод», – чуть не плачет пенсионер Александр Турчинок, который 30 лет проработал на «Беларуськалии».

«Из нашего окна сейчас вид не на лес, которому мы так радовались, а на бетонный забор с колючей проволокой. Каждое утро мы просыпаемся под шум какой-то стройки, работает техника, они заливали бетон. Работы начались, хотя, насколько мы знаем, никакого разрешения у них нет, генплана нет, а они начали работу» – говорит многодетная мать Елена Грицкевич.

Улица Березовая в поселке Новый – это 500 метров от солигорской улицы Октябрьская, за магазином «Виталюр». Самые обычные люди: многодетные семьи, ветераны труда рудоуправления приобретали наделы на аукционах и в кредит. Рядом была земля аграрного назначения и старая ферма, но землю через частную фирму продали обществу «Солигорскспецмонтаж», дочерней компании холдинга «Пассат». «Солигорскспецмонтаж» уже сделал строительную площадку завода металлоконструкций с бетонным забором и колючей проволокой. Но без паспорта объекта.

«Нам рядом хотят поставить производство обработки металла. Причем с крупногабаритными деталями, козловым краном, сваркой, лакокрасочными работами», – возмущается жительница поселка Ольга Турчинко.

«Ни одного объявления, нас никто не пригласил, не сообщил, что здесь планируют строить какое-то предприятие, некий завод», – говорит местный житель Геннадий Уласевич, который работает электромехаником.

По закону, паспорт объекта на стройке – обязателен, объясняет юрист из общественного объединения «Экодом» Татьяна Синица. А жителей поселка власти района должны были проинформировать о плане развития:

«Оценка воздействия на окружающую среду проводится не для всех промышленных объектов. Есть в законе о государственной экологической экспертизе точный список, для каких объектов она должна проводиться. И именно эта оценка обсуждается с населением», – объясняет юрист.

В законе, однако, указано, что должна быть экологическая экспертиза для объектов промышленности, связанных с производством орудий труда, у которых не определен базовый размер санитарно-защитной зоны. Жители поселка опасаются, что экологические проблемы от нового завода не ограничатся шумом машин и дымом от сварки.

«Воды у нас своей нет, берем воду отсюда, выкопали свои колонки. Теперь они хотят здесь выкопать на 90 метров скважину. Эта скважина заберет и нашу воду, у нас вода исчезнет. Потом сделают очистительные», – волнуется Александр Турчинок.

А что делать? Местным властям жаловались.

«Если люди считают, что государственный орган не ответил на их вопросы и не решил проблему, обязательно нужно обжаловать в вышестоящий орган», – объясняет процедуры Татьяна Синица.

«Писали в администрацию Лукашенко, в прокуратуру, председателю Совета депутатов Миноблисполкома, в Госконтроль, Госстройнадзор…» – вспоминает житель поселка Александр Чайко.

Ответов либо нет, либо жалобу на местные власти перенаправляют… местным властям. Разрешение же на постройку завода металлоконструкций было получено при председателе Солигорского райисполкома Олеге Паскробко, которого в июне задержала милиция по подозрению в коррупционной деятельности на предыдущем месте работы.