Белорусский педагог о новом указе Лукашенко: Cложно подобрать цензурные слова 17 17.08.2019, 8:50

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На белорусских педагогов повесили перепись населения.

Руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский получил документ, который обязывает руководителей учреждений образования выделить работников для переписи населения, пишет «Салiдарнасць».

В документе, который разослали по школам, говорится о том, что согласно Указу Лукашенко № 384, переписчики освобождаются от работы с сохранением среднего заработка. Их привлекут к переписи на 25 или 28 рабочих дней — с 27 сентября.

— Знаете, мне очень сложно подобрать цензурные слова, которыми хочется назвать тех, кто захотел еще и перепись населения в регионах повесить на учителей. Но попробую, — написал Сергей Ольшевский. — Во-первых, я понимаю, что директора школ скорее всего приступят к исполнению этого поручения. И сделают это вне зависимости от того, что в Указе не прописано, что они обязаны кого-то выделять .

Поэтому может получиться так, что дети почти на месяц останутся без учителей. И, например, на протяжении месяца не будут изучать математику. Но как они после переписи смогут наверстать материал? Через дополнительные занятия? А кто оплатит эти дополнительные занятия, если они уже «оплачены»? А как увязать дополнительные занятия с текущей нагрузкой и нормами СанПиНа?

По мнению Ольшевского, из-за таких поручений наши дети не могут получить хорошее образование.

— Ведь учитель вместо того, чтобы учить, будет ходить и переписывать население, проверять пожарные извещатели, собирать макулатуру, ловить тунеядцев, и т.д.

Кроме того, считает педагог, в конечном итоге учителя в любом случае вынуждены будут бесплатно провести пропущенные уроки.

Сергей Ольшевский призвал родителей подписать петицию о запрете привлечения учителей к переписи населения. Документ будет направлен в администрацию Лукашенко и Министерство образования.