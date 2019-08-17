Елена Терешкова: Наши чиновники белорусские лекарства не используют 12 17.08.2019, 8:55

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Врач рассказала о проблемах белорусской медицины.

Во время рабочей встречи с министром здравоохранения Лукашенко заявил, что «Беларусь недопустимо много тратит на покупку лекарств за рубежом».

Он также потребовал более основательно перейти к политике импортозамещения. Кроме замены половины готовых зарубежных препаратов на белорусском рынке отечественными он поручил начать производить собственные субстанции для лекарстве.

К чему может привести такая политика на фармацевтическом рынке? На вопросы сайта Сharter97.org отвечает профессиональный врач, челюстно-лицевой хирург, мать четверых детей, активистка «Европейской Беларуси» Елена Терешкова.

- Безусловно, у меня есть собственное мнение по этому вопросу. В нашей стране просто катастрофически мало настоящих профессионалов своего дела. В том числе, а может и в первую очередь, их нет во власти. Поэтому в одном случае министерству здравоохранения говорят, что нужно упростить лицензирование иностранных препаратов, а в другом: «пусть ваши врачи выписывают белорусские препараты».

Как вы понимаете, это две взаимоисключающие позиции. А самое главное - это не в интересах рядовых белорусов.

Если мы вернемся к созданию аналогов иностранных препаратов, к сожалению, назвать препарат белорусским - это не означает создать адекватную замену. Я задала некоторым знакомым врачам вопрос, какие белорусские аналоги иностранных препаратов они считают действительно качественными. В ответ я услышала лишь cчитанные наименования. Мы полностью уверены в том, что адекватных препаратов, которые могли бы заменить иностранные, наша страна может произвести очень ограниченное количество.

К примеру, препараты, имеющие такое же название в Германии, почему-то действуют намного лучше, чем их белорусские аналоги. Когда к нам приходят пациенты, то мы обязательно спрашиваем, каким препаратом они пользуются: нашим или немецким. От этого зависит доза и эффективность попадания лекарства в организм.

Это как минимум несправедливо. Человек, который приходит в аптеку, не должен думать, где произведен препарат. Если на двух упаковках идентичные названия, то и действовать они должны одинаково. Еще одна сложность - подобрать действенный курс лечения, используя белорусский аналог.

К сожалению, белорусы довольно безответственно относятся к своему здоровью. Им нужна таблетка, которая действует быстро, эффективно, надолго, да еще и цена должна быть соответствующая. Поэтому власти могут спекулировать на этом, учитывая, что у наших людей маленькие доходы. Но вся эта ситуация возмущает тем, что белорусов просто лишают права выбора. Отмечу, что не думаю, что наши чиновники используют белорусские лекарства.

- В последнее время не раз появлялась информация о том, что белорусским врачам уже рекомендуют выписывать отечественные препараты. Так ли это?

- Могу сказать, что у каждого врача есть совесть и ответственность. Если его заставляют, то пусть он одной рукой выписывает белорусский препарат, а внизу пишет иностранный аналог. Думаю, что мои коллеги будут действовать именно таким образом, если к ним будут обращаться люди, которых волнует состояние их здоровья. Если человеку все равно и особо не хочется напрягать мозги, то он будет только рад, что ему выписывают более дешевые белорусские препараты.

Еще один момент, разница в цене между иностранными и белорусскими препаратами такая существенная не по той причине, что наши намного дешевле, а потому что иностранному лекарству очень сложно получить лицензию в Беларуси. Производители вынуждены включать эти расходы в стоимость препаратов.

Cоздав такие условия для лицензирования государство искусственно повышает цены на иностранные лекарства.

- Также Лукашенко призвал переходить на производство лекарств из белорусских субстанций. Это может еще сильнее уменьшить качество отечественных препаратов?

- Таким путем можно далеко зайти. Давайте создавать собственное сырье, давайте искать необходимые компоненты у местных производителей, давайте создавать лекарства на оборудовании собственного производства. И что же у нас получится? Будут ли соблюдены европейские стандарты?

Вывод напрашивается такой: системе не хватает профессионализма во всех сферах. Мы точим кривые гайки, выращиваем урожай, который не можем сохранить. Тоже самое будет и с белорусскими препаратами.

На рынок должны прийти профессионалы. Но власти просто не могут этого допустить, потому что такой конкуренции наш фармацевтический рынок не выдержит.

- Подорожают ли белорусские лекарства после подобной заинтересованности cо стороны властей?

- Ответ очень простой. Лекарства будут дорожать по причине того, что инфляцию в Беларуси никто не отменял.

- Многие белорусские больницы не принимают иностранные препараты. К примеру - при анализе на онкомаркеры. Ставит ли такая политика больных в безвыходное положение?

- Я не работаю в этой сфере и не могут точно сказать. Но если ко мне придет пациент и принесет анестезию, которую ему больше подходит, я просто не могу ее принять. Должен быть использован белорусский препарат. Об исключения довольно сложно договориться. Это мелочь, но дело в том, что это может быть и тенденцией, которая значительно ухудшает жизнь пациентов.

- Лукашенко отметился этим заявлением накануне «парламентских выборов». Как вы оцениваете возможные последствия этих слов?

- В Беларуси нет выборов. Но люди, безусловно, услышали эти слова. Думающие белорусы скептически отнесутся к этому заявлению и будут иронизировать. Заявление об отечественных лекарствах может стать чем-то сродни шутки про «попиццот».

- Собираетесь ли вы участвовать в избирательной кампании?

- Собираюсь баллотироваться в «палату представителей». Я понимаю, что Беларуси нужна новая волна людей, которые не побоятся на улицах говорить о своем несогласие с властями, о своей политической позиции. Я не питаю иллюзий, что нас могут пропустить в парламент, но мы идем к людям, используем избирательную кампанию. Мы используем повышенную заинтересованность белорусов в политике. Ведь людям не все равно, кто ими управляет. Их просто приучили к тому, что ничего не решают. Но не один режим не вечен. И мы будем использовать все легальные возможности и авторитет и менять власть.