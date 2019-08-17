В США выдали ордер на арест освобожденного Гибралтаром иранского танкера 1 17.08.2019, 9:17

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Вашигтон считает, что Иран использовал танкер для поставок нефти в Сирию.

Суд округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, который освободили власти Гибралтара. Об этом сообщается на сайте Минюста США, пишет РБК.

Согласно ордеру, танкер, нефтепродукты, которые он перевозил, и $995 тыс. должны быть конфискованы в связи с нарушением закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.

В документе говорится о схеме незаконного доступа к американской финансовой системе с целью поддержать незаконную поставку нефти в Сирию из Ирана, которую организовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР). По данным Минюста, в этой схеме участвует несколько сторон, связанных с КСИР. «Сеть иностранных компании, как утверждается, отмыла миллионы долларов, чтобы поддержать такие поставки», — говорится в сообщении ведомства.