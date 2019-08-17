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Александр Глеб дебютировал за «Ислочь»

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  • 17.08.2019, 9:19
Александр Глеб дебютировал за «Ислочь»
Александр Глеб

Для футболиста это второе появление в играх чемпионата Беларуси в этом году.

Полузащитник Александр Глеб дебютировал в составе "Ислочи" в матче чемпионата Беларуси, пишет "Прессбол".

Хавбек вышел на поле на замену на 84-й минуте поединка с "Неманом" в рамках 18-го тура. Интересно, что Глеб принял участие в матче высшей лиги впервые с 26 апреля 2019 года — тогда экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" отыграл 17 минут в форме БАТЭ против "Минска".

Для Глеба это второе появление в играх национального первенства-2019.


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