В чем Зеленский был прав 1 17.08.2019, 9:56

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Слишком долго Украина не могла разорвать замкнутый круг.

Президент Украины Владимир Зеленский справедливо подчеркнул необходимость приватизации госпредприятий. Это реформа даст позитивный эффект. На данный момент оставшиеся украинские госпредприятия — главный источник коррупции и неэффективности, поскольку большинство из них захвачены теневыми собственниками. Доход от активов частных компаний лишь в 2018-м был в четыре раза выше, чем госкомпаний. В результате бюджет страны потерял около $3 млрд всего за год.

Большую часть госпредприятий стоит приватизировать, а остальными управлять с коммерческой точки зрения, прибыли — в равных условиях, как и с частным бизнесом.

В Украине насчитывается 3350 государственных предприятий, но более половины из них — крошечные и находятся в процессе ликвидации, а действующие — очень малы. Активы 100 крупнейших госпредприятий составляют более 90% всех активов государственных предприятий, а три крупнейших — «Нафтогаз», «Укрзализныця» и «Энергоатом» — владеют двумя третями этих активов.

Слишком долго Украина держалась за них и не могла разорвать замкнутый круг коррупции и неэффективности. Незаконные теневые собственники, а не социалистическая идеология, являются настоящей преградой на пути к приватизации. После грандиозного обновления власти у страны появился уникальный шанс избавиться от этой удавки.

Правительству нужно быстро составить список 100 самых ценных предприятий. Остальные 3250 предприятий должны быть переведены в государственный фонд для ликвидации или же приватизированы и проданы с аукциона по любой цене. Желательно, чтобы эти приватизационные аукционы провели на региональном уровне, а вырученные средства передали в местные бюджеты. Скорость, а не стоимость, должна стоять в приоритете. Думайте об этих активах, как о мусоре, от которого государство хочет избавиться. Небольшие госпредприятия обычно владеют неиспользуемыми землями или заброшенной недвижимостью. Такие неиспользованные активы могут приносить прибыль в руках частников.

Что же делать с сотней крупнейших государственных предприятий, представляющих реальную ценность? Это деликатная проблема. И здесь стоит применить четыре принципа:

Первый — государственная собственность должна стать исключением, а не правилом. Государству нужно определить, какие предприятия являются стратегическими и должны остаться в госсобственности на долгосрочной основе, а какие следует приватизировать. Должно быть четкое обоснование тому, почему предприятие считают стратегическим. Только те, которые выполняют в первую очередь регулирующие функции или имеют жизненно важное значение для национальной безопасности, такие как газопроводная система, должны оставаться в руках государства. Для остальных, частный сектор — это лучшее решение.

Второй — министерства должны не заведовать предприятиями, а регулировать и реформировать экономику. Госпредприятия должны управляться независимо, и быть коммерчески наравне с частным сектором. Ими должны управлять профессиональные менеджеры, получающие конкурентоспособные зарплаты. Чтобы обеспечить объективность и независимость руководства госпредприятий сначала они должны быть акционированы. Этот процесс уже зашел далеко. Далее, чтобы обезопасить их коммерческую независимость, государственным предприятиям нужны наблюдательные советы, в которых большинство — независимые директоры. Премьер-министр Владимир Гройсман недавно учредил такие советы в девяти крупных государственных компаниях. Но нужно больше.

Третий — все стратегические коммерческие компании должны быть переведены в государственную собственность, чтобы они оставались на расстоянии вытянутой руки министерств. Другие госпредприятия, не имеющие коммерческих целей и выполняющие лишь регуляционные функции, как, например, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины — должны стать независимыми государственными агентствами.

Четвертый — приватизировать крупные нестратегические коммерческие госпредприятия. Их нужно перевести к более «мускулистому» Фонду государственного имущества. Время ваучерной приватизации закончилось. В приватизации крупных активов цена важнее, чем скорость, но доверие к приватизационному процессу еще важнее. Если люди не доверяют ему, тогда даже большая прибыль, полученная за актив, не будет считаться успехом, потому что у будущей приватизации не будет поддержки. Экспертам государственного фонда нужно понять, в какой форме и когда для приватизации будет наилучшее время и как к ней приготовиться наилучшим образом, заботясь о прозрачности и вере в этот процесс.

Некоторые из активов, например, порты и фабрики среднего размера лучше продавать с аукциона целиком. В других случаях, в мире может быть всего несколько потенциальных покупателей, что потребует переговоров со стратегическими покупателями. И наконец, для некоторых крупных компаний правильным подходом было бы частное первичное размещение на фондовом рынке, куда должны быть привлечены иностранные инвесторы для обеспечения рыночной конкуренции.

Приватизация крупных компаний — это очень сложный политический и экономический процесс, требующий как технической, так и финансовой помощи от международных финансовых организаций, например, от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка. ЕБРР может купить миноритарный пакет акций перед приватизацией, а международные финансовые организации должны выдавать кредиты инвесторам c хорошей репутацией, помогая развить доверие к приватизационному процессу.

Хорошая новость в том, что у Украины есть шанс избавиться от своих государственных предприятий раз и навсегда. Этой осенью парламенту и президенту стоит воспользоваться моментом.

Андерс Аслунд, Atlantic Council, (перевод - «Новое время»)