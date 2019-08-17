Новые школьные законы: будут ли дети меньше уставать 3 17.08.2019, 10:05

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В белорусских школах очень много бессмысленных действий.

Совет Министров Беларуси утвердил санитарно-эпидемиологические требования для школ и детских садов. Нововведения будут касаться фактически всего: как правильно кормить детей, как оборудовать туалеты и песочницы, а также как сделать так, чтобы ученики меньше уставали.

Уже 10 лет назад много говорили о том, что ученики перегружены. Много говорят об этом и сейчас. И вот – очередная попытка политиков упростить жизнь детям, пишет сайт телеканала «Белсат».

Казалось бы, то что в санузлах должна быть туалетная бумага, а песок в песочнице быть без вредных веществ, – ясно и без всяких постановлений. Наиболее же внимания в новых требованиях посвящено утомляемости детей. Наибольшую нагрузку ученики должны получать во вторник и среду в начальной школе. Во вторник, среду и пятницу – в старшей. Не должно быть контрольных по нескольким предметам в один день, а физкультура не должно стоять в расписании одного класса два дня подряд. Но на психологический комфорт ребенка влияет не только расписание занятий.

«В начальной школе полюбили ложить плитку. Плитка опасна, дети на ней разбиваются. Какое принимают решение во многих школах? Просто запретить детям выходить на переменах из классов. Это ломает детей психологически. Ведь в таком возрасте они должны двигаться», – говорит психолог Кристина Вязовская.

Кристина Вязовская также отмечает, что правила, прописанные в постановлении, можно назвать скорее «косметическими изменениями». Некоторые неписаные законы школьной жизни, которых придерживаются учителя, не изменишь никакими постановлениями.

«Очень много бессмысленных действий в школе. Это передается из поколения в поколение. Вот вам говорили «Звонок для учителя?» И мне говорили! И моей дочери теперь говорят. И моей матери говорили. Пронести через поколения этот хронический ужас «звонок для учителя»… Но ведь учитель должен уложиться в это время», – добавляет психолог Кристина Вязовская.

Иначе должно происходить и общение учителей с родителями детей.

«Родительские собрания – отдельная тема. Они для чего нужны? Чтобы собрать денег, объявить, что будет ремонт и снова собрать денег. И еще собрать денег на подарки 23 февраля и 8 марта. Когда идет обсуждение каких-то детских кейсов, то оно идет публично, перед всем классом. И это также не меняется много десятилетий», – объясняет психолог.

Мы спросили у минчан, стоит ли менять подход к обучению детей и снижать нагрузки на них:

«Утомляются дети. Не выдерживают. На них столько навалилось… Это раньше открыл букварь, почитал… А сегодня все иначе. С тех пор, как он просыпается, он сразу же заполнен информацией».

«Я, как врач, могу сказать, что у меня бывает до 90% детей на приемах, которые устают и уже к середине учебного года имеют максимальное напряжение. Поэтому да, надо как-то корректировать программы».

«В школах все зависит от учителя. А учителей нет. Есть «шкрабы» – школьные работники. Они вынуждены участвовать во всех видах отчетности. Им некогда заниматься непосредственными обязанностями – учить детей. Не дают детям думать».

Новый учебный год начнется уже 2 сентября. Но успеют ли учебные заведения выполнить свежие рекомендации?