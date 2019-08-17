Эксперты: Возможная передача Курил Японии умножит Путина на ноль 17.08.2019, 10:15

Решится ли Кремль на передачу спорной территории Токио?

Два острова в Курильском архипелаге, которые принадлежат России, могут передать Японии, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 15 августа, на молодежном форуме «Территория смыслов», сообщает «Радио Свобода».

По словам Лаврова, если Япония наконец заключит мирный договор и официально признает Курильские острова территорией России, последняя может в качестве «жеста доброй воли» передать той острова Шикотан и Хабомаи. При этом глава российского МИДа упрекнул Токио в том, что по вопросу признания аннексированного Крыма Япония разделяет позицию США.

Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды: Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

Российский философ, публицист Игорь Чубайс критикует Сергея Лаврова за непоследовательность.

– Этот вопрос был решен 2 сентября 1945 года после полной и безоговорочной капитуляции Японии. Все государства-победители, в том числе США и союзники, принимали позицию Советского Союза по Курилам – территория стала советской. Но после 1953 года американцы поменяли позицию, а в 1956-м Никита Хрущев хотел сделать из Японии вторую Финляндию или Австрию: мол, давайте вы будете нейтральной страной, а мы отдадим вам часть Курил. В результате японцы отказались, и в 1960 году СССР дал понять, что договоренности 1956 года аннулированы. То есть все, о чем говорит сегодня Лавров, это просто национальный позор, это унижение нашей страны, нашего народа. Никаких дискуссий у нас не было, власти 150 раз меняли свою позицию. Президент Владимир Путин недавно заявил, что мы не торгуем своей территорией – проходит месяц, и Лавров говорит про два острова.

Игорь Чубайс

Фото:RFL/RL

Игорь Чубайс уточняет, что Шикотан и Хабомаи – не просто два острова, а архипелаг, в который входят десятки островов общей площадью до 400 квадратных километров.

– Многие говорят, что зачем нам эти голые скалы, если в Подмосковье нищета, люди еле сводят концы с концами – давайте отдадим Курилы. Я согласен, что ситуация у нас отвратительная, что японцы могут эти острова превратить в бриллиант в своей короне. Но решение наших проблем не в раздаче территорий, а в смене политического режима. Наша беда не в том, что страна большая, а в том, что сложился совершенно непродуктивный политический режим, который все разрушает.

Стоит отметить, что спустя несколько часов после выступления Сергея Лаврова спикер ведомства Мария Захарова назвала любые разговоры о передаче Курильских островов Японии «спекуляцией» и «дезинформацией».

А вот как в своем выступлении Сергей Лавров коснулся темы аннексированного Крыма в связи с курильским вопросом:

«Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом. Для этого нам нужно понять, во-первых, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны раз она является членом ООН, а в Уставе Организации четко сказано, что эти итоги незыблемы. Во-вторых, нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона, в связи с этим договором о военно-политическом союзе 1960 года, который воплощен уже в материальном, очень глубоком присутствии США на Японских островах… Не можем закрывать глаза на то, что Япония присоединилась, пусть и в усеченном варианте, к неправомерным нелегитимным односторонним санкциям, которые были наложены Западом на Россию, прежде всего, за то, что мы защитили наших соотечественников в Крыму, которые отказались принимать неконституционный государственных переворот, произошедший в феврале 2014 года в Киеве».

Российский политолог Юлий Нисневич полагает, что нынешней российской власти не выгодно говорить о передаче Курил Японии, в том числе из-за казуса аннексированного Крыма.

– Большинству наших граждан этот вопрос в принципе не интересен, за исключением одного: чтобы в том угаре национализма как бы что-нибудь не отдать. Большинство не знают, что из себя представляют Курильские острова, но включается принцип: «Ни пяди родной земли не отдадим»… Системе власти в России для ее поддержки нужна мобилизация общества, которая может строиться именно на таких лозунгах националистического типа – вроде истории с Крымом и так далее. Такого типа события постоянно будут существовать в российском информационном, политическое пространстве, поскольку это один из механизмов мобилизации.

Юлий Нисневич

Фото:RFL/RL

Украинский историк Андрей Иванец, напротив, видит рациональное зерно в том, чтобы Россия пожертвовала двумя островами.

– Я думаю, что это в значительной степени дипломатическая игра, хотя такой вариант развития событий – отдать маленький остров Шикотан и небольшой архипелаг Хабомаи, которые занимают лишь 7% спорной территории и получить за это инвестиции из Японии, в которых крайне нуждается Россия – это было бы для России рационально и выгодно экономически. Но я не уверен, что есть доверие между Россией и Японией в этом вопросе, потому что если Токио заключит мирный договор с Москвой, не упоминая эти острова, то он фактически откажется от всех четырех территорий. Дальше уже Россия может снова играть – заключать договор о передаче или не заключать. Большинство населения Японии вряд ли обрадует такое развитие событий.

Андрей Иванец

Фото:RFL/RL

Андрей Иванец подчеркивает, что ситуация с аннексированным Крымом в корне отличается от спора вокруг Южных Курил.

– В России большинство экспертов и политиков осознают, что страна нарушила международное право аннексией Крыма, а потом уже выстраивают разные аргументы, чтобы это оправдать. Территория Крыма юридически однозначно принадлежит Украине, а территория этих Курильских островов – спорная между двумя государствами, которые считают их своими. Но тут у нас радужных перспектив не предвидится: российское руководство может пойти на переговоры по Крыму после гораздо более глубоких кризисных явлений, чем сейчас. По моему мнению, рано или поздно это произойдет, при участии Украины и международного сообщества. Пока что Россия экономически слабнет, но развивает свою военную активность и будет давить на Украину на других направлениях – не исключено и военное давление в ближайшие годы.

Руководитель украинского Центра международных перспективных исследований Василий Филипчук рассуждает об общих принципах российской дипломатии в последние годы в связи с Курилами и Крымом.

– Я бы посмотрел на это шире, поскольку Россия сейчас всячески продвигает в международной повестке дня вопрос пересмотра границ, мировой и европейской архитектуры безопасности. Российские эксперты открыто говорят, что раз в 50 лет надо перекраивать карту мира, и нет нерушимых границ. Они это говорили, когда шла речь про конфликты на постсоветском пространстве, и повторяют то же самое, когда речь идет о возвращении Украине Крыма. Но стандартной чертой российской дипломатии остается принцип: там, где мы есть, все наше, а обговариваем мы то, где нас еще нет, еще не захватили. Поэтому я не думаю, что россияне будут напрямую связывать вопросы Курил и Крыма. Вопрос Крыма они будут пытаться всячески убрать из международной повестки дня, а вопрос Курил – если представить, что кто-то из Кремля пойдет на передачу Японии даже нескольких островов – может закончиться очень быстро драматическими событиями в Кремле. Есть консенсус по Курилам.

Василий Филипчук

Фoто:ukrinform.ua

Василий Филипчук уверен, что слова Сергея Лаврова – лишь заигрывание с Японией как с потенциально интересным экономическим союзником.

– А реальная передача Курил будет противоречить всему, что делал Владимир Путин в последние два десятилетия. Он всюду продвигал концепцию Великой России, собирателя земель – советских или Российской империи. И что же, не захватив ничего, кроме Крыма, который и так не признали в мире российским, он отдаст Японии Курилы? Это умножит Путина на ноль.